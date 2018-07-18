Kerimcan Durmaz'ın 'kulağını çekin' dediği kişi ünlü şarkıcı çıktı

KERİMCAN DURMAZ RİCACI OLDU: Çeteye yönelik yapılan teknik takipte, çete üyelerinin arasında yaptığı konuşmalarda ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da adı geçti. İddiaya göre, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga, sosyal medya üzerinden Kerimcan Durmaz’a hakaret ediyordu. Durmaz, bu hakaretlerin son bulması için çete üyelerinden ricacı oldu. Çete üyeleri de Arto’yu uyarmalarının ardından paylaşımlar kesildi.