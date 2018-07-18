Kerimcan Durmaz'ın 'kulağını çekin' dediği kişi ünlü şarkıcı çıktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz 2018 günü, elebaşılığını Savaş S’nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. İzmir’de düzenlenen başka bir operasyon kapsamında cezaevinde olan Savaş S’nin 7 adamı gözaltına alındı. 2 tabanca ve 128 mermi ele geçti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın, Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga’yı 'kulağını çekin' diyerek tehdit ettirdiği iddiasıyla sorgulandığı ortaya çıktı.
DAYISIYLA KAVGA ETMİŞLER: Çeteye yönelik teknik ve fiziki takipte, çete üyelerinin ünlü şarkıcı Gizem Kara’yı tehdit ettiklerine yönelik konuştukları belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, cezaevinde olan bazı çete üyelerinin Gizem Kara’nın dayısıyla kavga ettiklerini ve bu olayın devamında Gizem Kara’ya gerekli mesajın iletildiği yönünde konuştuklarını tespit etti. Bu tespitle birlikte operasyonun ardından Gizem Kara Emniyete çağrılarak bilgisine başvuruldu. Gizem Kara, Emniyette verdiği ifadede, tehdit olayından haberdar olmadığını, tehdit edilmediğini öne sürdü. Kara, ifadesinin ardından Emniyetten ayrıldı.
KERİMCAN DURMAZ RİCACI OLDU: Çeteye yönelik yapılan teknik takipte, çete üyelerinin arasında yaptığı konuşmalarda ünlü DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın da adı geçti. İddiaya göre, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga, sosyal medya üzerinden Kerimcan Durmaz’a hakaret ediyordu. Durmaz, bu hakaretlerin son bulması için çete üyelerinden ricacı oldu. Çete üyeleri de Arto’yu uyarmalarının ardından paylaşımlar kesildi.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ: Bu iddialar üzerine Kerimcan Durmaz, Emniyete çağırılarak ifadesi alındı. Durmaz’ın Emniyette hakkındaki iddiaları kabul etmediği öne sürüldü. Sorgulanan çete üyeleri ise, Kerimcan Durmaz’ın sahnesini çok beğendiklerini, hakkındaki paylaşımlar nedeniyle rahatsızlık duyduklarını ve bu nedenle Arto’yu uyardıklarını söyledikleri öne sürüldü.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER