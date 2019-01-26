Kerimcan Durmaz'ın banyodaki görüntüleri takipçilerini isyan ettirdi

DJ Kerimcan Durmaz, dün sahne almak için İzmir'e gitti. Konakladığı otelde sahneye hazırlanan Kerimcan Durmaz, banyoda bornozu giyerek hazırlanmaya başladığı esnada yemek yedi.

Bu görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Durmaz'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI: Durmaz'a "Terbiyesiz, seviyesiz gençlere kötü örnek", "Çok günah nimete saygısızlık", "Bu adama medya yasağı gelmesi lazım" gibi yorumlar geldi.

Durmaz, sahneye hazırlandıktan sonra paylaştığı fotoğrafın da yemeklerin görünmedi dikkatlerden kaçmadı.