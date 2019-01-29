Kerimcan Durmaz'a olay soru! Karşı cinsle birlikte oldun mu?

Çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir kesim tarafından sürekli olarak eleştirilen Kerimcan Durmaz renkli yaşantısına dair paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz YouTube'da katıldığı bir diğer fenomen Orkut Işıtman'ın kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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