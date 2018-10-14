Kerimcan Durmaz bedelli askerlikten mi faydalanacak? Saçını kestirmesinin nedeni belli oldu

Almanya'daki konserinin ardından Türkiye'ye gelen ve Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, saçını kestirmesinin ardından hakkında çıkan askere gidecek iddialarına yanıt verdi.

Kerimcan Durmaz bedelli askerlikten mi faydalanacak? Saçını kestirmesinin nedeni belli oldu

Sosyal medyada günden güne büyüyen hayran kitlesiyle birlikte 3 milyon takipçiye yaklaşan Kerimcan Durmaz, yeni imajıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Nişantaşı'nda bir arkadaşı ile kahve içen Kerimcan Durmaz, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Saçlarını kestiren Durmaz, bedelli askerlikten yararlanacağı söylentilerine ise açıklık getirdi.

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Kerimcan Durmaz bedelli askerlikten mi faydalanacak? Saçını kestirmesinin nedeni belli oldu

ASKERE GİTMİYORUM! Durmaz, sorular üzerine, “Beğendiniz mi yeni saçlarımı, sıkılmıştım değişiklik olsun istedim. Askere gitmiyorum.” Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Durmaz, "Kış sezonu geldiği için artık bolca konser olduğunu söyleyen Kerimcan, “Yazın son zamanlarında apandisit ameliyatı olduğum için zorlu bir süreci geride bıraktım” dedi.

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Kerimcan Durmaz bedelli askerlikten mi faydalanacak? Saçını kestirmesinin nedeni belli oldu

Ameliyat sonrası izlerin kaldığını ve o izleri de estetikle halledeciğini söyleyen Durmaz, “Sabah bir anda uyanıp saçımı kesmeye karar verdim. İnsanlar hala alışamadı ama bu saçıma” şeklinde konuştu.

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Kerimcan Durmaz bedelli askerlikten mi faydalanacak? Saçını kestirmesinin nedeni belli oldu

KOLTUK TAKIMI ALDIM! Demet Akalın'ın haciz sonrası eşi Okan Kurt'la yollarını ayırmasının ardından, yeni eşyalar hediye ettiği iddialarına ise, "Ben ona koltuk takımı falan aldım sadece. Her zaman onun yanındayım” diyerek mütevazı bir cevap verdi.

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