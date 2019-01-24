Kerimcan Durmaz 24 ayar altın kaplama mobilya aldı

Sosyal medya fenomeni, DJ Kerimcan Durmaz, bu kez satın aldığı mobilyaları ile olay oldu. Kerimcan Durmaz, Erdek’te bulunan yazlığına ve Beykoz Acarkent'te bulunan villasına 250 bin lira değerinde 24 ayar altın kaplama mobilya aldı.

Kerimcan Durmaz 24 ayar altın kaplama mobilya aldı

Kerimcan Durmaz 2015’ten itibaren çektiği videolarla şöhret oldu. Daha sonra DJ’lik yapmaya başlayan Kerimcan Durmaz açıklamaları ve hareketleriyle sosyal medyanın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Durmaz, geçtiğimiz günlerde yeni aldığı 700 bin TL'lik otomobilini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. DJ'lik yaptığı kulüplerde 2 saatlik program karşılığında 50 bin TL alan Kerimcan Durmaz ''Kazandığım paranın hesabını ben bile bilmiyorum. Bir yerden sonra saymayı bıraktım'' demişti.

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Kerimcan Durmaz 24 ayar altın kaplama mobilya aldı

Kerimcan Durmaz lüks otomobilden sonra bu kez de satın aldığı mobilyalar ile gündemde. Kerimcan Durmaz, Erdek’te bulunan yazlığına ve Beykoz Acarkent'te bulunan villasına 250 bin lira değerinde 24 ayar altın kaplama mobilya aldı. Bu yaz evleneceğini belirten Selin Ciğerci ise, evinin dekorasyonunu yaptıracağını söyledi.

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Kerimcan Durmaz 24 ayar altın kaplama mobilya aldı

Yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda ünlüye özel üretim yapan E&G Mobilya Dekorasyon bu alanda öne çıkan firmalardan biri. Dekorasyon ve tasarım konusunda da öncü olan firmanın mimarlardan Hülya Kılıç, "Ünlüler, iş insanları, sanatçılar bizi tercih ediyorlar. ‘Açıl çekmece açıl’, ‘Açıl kapak Açıl’' şeklinde Türkçe verilen komutlarla açılan ve sizi dinleyen mobilyalar hayatı kolaylaştırıyor" dedi.

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Kerimcan Durmaz 24 ayar altın kaplama mobilya aldı

250 bin liralık mobilyaları ile konuşulan Kerimcan Durmaz'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Kerimcan Durmaz'ın bilinmeyenleri:

2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir.İki ablası vardır.Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı.Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

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