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Kerem Kınık nereli eşi kimdir? Kızılay'ın maaş almayan başkanı

Kerem Kınık nereli eşi kimdir? Kızılay'ın maaş almayan başkanı

Kızılay başkaın Doktor Kerem Kınık aslen Malatyalıdır. 48 yaşında olan Kerem Kınık Kızılay Başkanlığı görevini maaş almadan yürütüyor. Peki kimdir Kerem Kınık eşi Hatice Kınık nereli? İşte Kızılay'ın gönlü zengin başkanı Kerem Kınık hakkında merak edilenler;

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 10:56 - Güncelleme: 24-01-2018 10:56

Kızılay başkanı Kerem Kınık, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1970 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Kerem Kınık, 1993'te İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Doktor olan Kerem Kınık Kızılay'ın Başkanlığına 2016 yılında seçildi.

Kerem Kınık gibi eşi Hatice Öztürk Kınık da bir doktor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile eşinin 3 çocuğu var. Çok iyi derecede İngilizce bilen Kerem Kınık aynı zamanda Arapça konuşabiliyor.

KEREM KINIK MAAŞ ALMIYOR : Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcılığına 2015'te getirilen ve 1 yıl sonra Kızılay başkanı olan Kerem Kınık, kurumdaki görevini maaş almadan yürütüyor.

KEREM KINIK'IN MESLEK HAYATI : İstanbul Tıp Fakültesinin birip doktor olduktan sonra Kerem Kınık, Amasya'da sağlık ocağı sorumlu hekimi olarak çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Kerem Kınık, İstanbul 10. dönem İl Genel Meclisinde meclis üyesi ve sağlık komisyonu başkanı oldu. Avrupa Birliği Bölgeler Asamblesi Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonunda İstanbul'u temsil eden Dr. Kerem Kınık, çeşitli sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarında yöneticilik görevi üstlendi. Ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarında genel müdürlük görevi de yapan Kınık, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde afet tıbbı alanında da doktora çalışmaları yürütüyor.

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