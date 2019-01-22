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Kerç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri

Kerç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri

KARADENİZ 'de bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan faciadan kurtulan Türkler belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 16:41 - Güncelleme: 22-01-2019 16:41

Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu. O isimler; Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü, Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı...
Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi. Türk denizcilerin isimleri: 

Kaptan Ozan Güleç, Üçüncü Kaptan Eren Köklü, Aşçı Alper Boyayapan, Güverte Stajyeri Tolga Görgülü, Kaptan Eralp Akat, İkinci Kaptan Emre Şen, Aşçı Ali Karaoğlu, Güverte Stajyeri Tamer Yankı olarak bildirildi.

8 TÜRK VATANDAŞI KURTARILDI: Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir. Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

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Kaynak : AA

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