Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı!

Rusya Denizcilik Ajansı tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde ise patlama yaşandığı kaydedildi.

Gemilerden birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Tanzanya bayraklı gemilerde Türk ve Hintli mürettebatın olduğu bildirildi.

Bakanlık, gemilerde bulunan 31 mürettabat içinde 16 Türk vatandaşının yanı sıra Hindistan vatandaşlarının olduğunu ve yangınla birlikte mürettabatın denize atladığını da ifade etti.

Rus medyası tarafından, yangın çıkan iki gemideki 30 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin de cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Gemilerin Tanzanya bayraklı olduğu ve gemilerden birinin gaz taşıyor olabileceği gelen bilgiler arasında.