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Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı! Türkler de var

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı! Türkler de var

Rusya Denizcilik Ajansı, Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını açıkladı. Aralarında Türklerin de bulunduğu belirtilen mürettebat denize atlayarak canını kurtarmaya çalışırken, olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 19:55 - Güncelleme: 21-01-2019 19:55

 Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı'ndan akşam saatlerinde hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda gemilerden biri tamamen alev topuna dönüşürken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı. Reuters Haber Ajansının haberine göre içinde Türklerinde de olduğu 31 kişilik mürettebatın 10'u hayatını kaybetti

Her iki gemiden denize atlayan mürettebatın kurtarılması ve gemilerdeki yangınların söndürülmesi için bölgeye kurtarma gemileri sevk edildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot ise, "Bir veya iki gemide yangın çıktı. Gemilerden biri Tanzanya bayrağı taşıyor. Gemilerde 17 ve 14 kişi var" ifadeleriyle olay hakkında bilgi paylaştı.

2 GEMİDE 31 KİŞİ BULUNUYOR

"Kandiy" isimli gemide 17 kişinin bulunduğu; bunlardan 9’unun Türk vatandaşı ve 8’inin Hindistan vatandaşı olduğu, "Maestro" gemisinde ise 7’si Türk ve 7’si Hindistan uyruklu olmak üzere 14 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Novorossiysk Koordinasyon Merkezi de, olay yerine 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiğini açıkladı.

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