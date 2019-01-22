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Kerç Boğazı'nda gemiler yandı Türkler de var! Ölü sayısı yüksek

Kerç Boğazı'nda gemiler yandı Türkler de var! Ölü sayısı yüksek

KARADENİZ'de bulunan Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı aralarında Türklerin de bulunduğu belirtilen mürettebat denize atlayarak canını kurtarmaya çalışırken 14 kişi yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 19:55 - Güncelleme: 22-01-2019 10:14

Karadeniz'de bulunan Kerç Boğazı'ndan dün akşam saatlerinde hareket eden ve Tanzanya bayraklı oldukları ifade edilen 'Kandiy' ve 'Maestro' isimli gemilerde kısa süre sonra patlama ve ardından yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı olayda gemilerden biri tamamen alev topuna dönüşürken, mürettebat canını kurtarabilmek için denize atladı.

Gelen son dakika haberlere göre şu ana kadar 14 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi de kayıp. Gemide 31 kişilik bir mürettebat bulunuyordu ve bunların 16'sı Türktü. Şu ana kadar kurtarılan 14 kişiden 8'inin Türk olduğu öğrenildi.

YAKIT NAKLİ SIRASINDA PATLAMA MEYDAN GELDİ
Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı, Ajans, patlamanın 'güvenlik prosedürlerinin ihlali' nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Rosmorreçflot, "Bir veya iki gemide yangın çıktı. Gemiler Tanzanya bayrağı taşıyor. Gemilerden birinde 17, diğerinde 14 kişi var" dedi.

"Kandiy" isimli gemide 17 kişinin bulunduğu; bunlardan 9'unun Türk vatandaşı ve 8'inin Hindistan vatandaşı olduğu, "Maestro" gemisinde ise 7'si Türk ve 7'si Hindistan uyruklu olmak üzere 14 kişinin bulunduğu ifade edildi.

Novorossiysk Koordinasyon Merkezi de, olayın yaşandığı bölgeye 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiğini açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mehmet 22 Ocak 2019 08:33 olabilir vs. saat kaç olmuş haber yok. bu ne biçim iş.

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