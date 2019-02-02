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Kentsel dönüşüme yeni model

Kentsel dönüşüme yeni model

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 40 bin kişinin hınca hınç doldurduğu salondan 81 milyona seslendi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 11 maddelik seçim manifestosu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 03:35 - Güncelleme: 02-02-2019 03:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün  Ankara  Spor Salonu'ndaki törende 'AK Parti Gönül Belediyeciliği Manifestosu'nu açıkladı. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın ve Hasan Ay'ın haberine göre Başkan Erdoğan şehircilik anlayışını değiştirecek önemli açıklamalar yaptı. 

İşte Erdoğan'ın ağzından AK Parti'nin 31 Mart mahalli İdareler seçimlerinin ardından şehirleri yönetme anlayışının özünün, millete taahhütlerinin seçim manifestosu;

1-) PARSEL BAZLI DEĞİŞİKLİĞE GEÇİT YOK
İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin şekilde uygulamaya geçireceğiz.

2-) VATANDAŞIN İHTİYACINA GÖRE
Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız.

3-) TAKLİT YOK
Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Taklitten ve tekrardan uzak, geçmişten feyz alan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi şehirlerimize hâkim kılacağız.

4-) YERLİ TEKNOLOJİYLE ÇÖZÜMLER
Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Teknolojiyi yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerin emrine sunacağız.

5-) HER ŞEHiRDE MİLLET BAHÇESİ OLACAK
Millet bahçelerini her şehrimizde yaygınlaştıracağız. Kitlesel tüketim atıklarınır da çevreyi kirletmesine engel olacağız.

6-) HER ŞEHİRDE PİLOT UYGULAMA
Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, bu modele öncelik vereceğiz.

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