Kentsel dönüşümde KDV istisnası uzatıldı

Kentsel dönüşüm projelerinde teslimlerin KDV'den istisnası tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre kanuna kapsamında, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulacak. Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacak.

31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacak

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacak.

Yasalaşan teklife göre, mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, jeotermal kaynak ile doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilik tarafından değiştirilebilecek.