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Kent tanıtımı için dağıtılan kitap 'müstehcen' çıkınca...

Kent tanıtımı için dağıtılan kitap 'müstehcen' çıkınca...

KAYSERİ'de başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda dağıtılması planlanan 'Bohçadaki Sırlar' adlı kitapta ahlaka aykırı anlatımlar büyük tepki çekti. Valilik’ten yapılan açıklamada, "Dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 20:20 - Güncelleme: 06-03-2018 00:35

KAYSERİ’de öğrencilere dağıtılması planlanan, Abdullah Ayata’nın yazdığı ‘Bohçadaki Sırlar’ adlı kitap, içinde uygunsuz ifadeler bulunduğu için Valilik kararıyla iki ilçede toplatıldı.

Kayseri’de 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Abdullah Ayata’nın yazdığı ‘Bohçadaki Sırlar’ adlı kitap, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı.

Konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • A. Kar 05 Mart 2018 23:15 Önemlikimse meşgul olduğu ve Herkes'in sesi çok çıktığı için sorumlu Hiçkimse.

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