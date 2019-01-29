Kenevirden x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı ürettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endüstriyel kenevir üretiminde kararlılık mesajları vermesinin ardından kamu kurumları, iş dünyası ve girişimciler kenevir sanayisi ile ilgili çalışmalara başladı. Tohumu, lifleri, kökü ve yaprağından 50 bin çeşit sanayi malı üretilebilen kenevirin endüstriyel boyutlarına ilişkin farkındalık artarken, Türkiye'de halihazırda kenevir kompozitlerden nihai ürün üretmeyi başaran bir şirket de ortaya çıktı. İki girişimci tarafından kurulan Türk araştırma şirketi TechnoArge'nin havacılık, otomotiv ve inşaat sanayisi gibi onlarca sektörü doğrudan etkileyen kompozit sanayisinde "kenevir kompozitler" ile ilgili 3 yıldır çalışma yaptığı ortaya çıktı.

Avcılar'da faaliyet gösteren şirket, kenevirden yaptığı kompozitlerle (farklı malzemelerin yeni bir özellik göstermesi için bir araya getirilmesi) kurşun geçirmez zırh, x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı üretiyor. Kenevirden mamul yenilikçi ürünler geliştiren TechnoArge, kenevir kompozitler konusunda ulusal ve küresel ölçekte patent başvurularını da yaptı. TechnoArge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak 19 yıldır toplum sağlığına odaklanan inovasyonlar yaptıklarını ve bu kompozitleri toplum sağlığını gözetecek şekilde kullandıklarını ifade ederek, kompozit yapımında kullanılan endüstriyel kenevir lifinin radyasyonu emdiğini söyledi. Gökçimen, daha çok halk sağlığı ile ilgili icatlar yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde olmayan yenilikleri, inovasyonları gerçekleştiriyoruz. Yaptıklarımızı Türkiye'de pek satamıyoruz. Daha çok yurt dışına talep üzerine yapıyoruz." dedi.

