Kenevirden x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı ürettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endüstriyel kenevir üretiminde kararlılık mesajları vermesinin ardından kamu kurumları, iş dünyası ve girişimciler kenevir sanayisi ile ilgili çalışmalara başladı.

Kenevirden x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı ürettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endüstriyel kenevir üretiminde kararlılık mesajları vermesinin ardından kamu kurumları, iş dünyası ve girişimciler kenevir sanayisi ile ilgili çalışmalara başladı. Tohumu, lifleri, kökü ve yaprağından 50 bin çeşit sanayi malı üretilebilen kenevirin endüstriyel boyutlarına ilişkin farkındalık artarken, Türkiye'de halihazırda kenevir kompozitlerden nihai ürün üretmeyi başaran bir şirket de ortaya çıktı. İki girişimci tarafından kurulan Türk araştırma şirketi TechnoArge'nin havacılık, otomotiv ve inşaat sanayisi gibi onlarca sektörü doğrudan etkileyen kompozit sanayisinde "kenevir kompozitler" ile ilgili 3 yıldır çalışma yaptığı ortaya çıktı.

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Kenevirden x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı ürettiler!

Avcılar'da faaliyet gösteren şirket, kenevirden yaptığı kompozitlerle (farklı malzemelerin yeni bir özellik göstermesi için bir araya getirilmesi) kurşun geçirmez zırh, x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı üretiyor. Kenevirden mamul yenilikçi ürünler geliştiren TechnoArge, kenevir kompozitler konusunda ulusal ve küresel ölçekte patent başvurularını da yaptı. TechnoArge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak 19 yıldır toplum sağlığına odaklanan inovasyonlar yaptıklarını ve bu kompozitleri toplum sağlığını gözetecek şekilde kullandıklarını ifade ederek, kompozit yapımında kullanılan endüstriyel kenevir lifinin radyasyonu emdiğini söyledi. Gökçimen, daha çok halk sağlığı ile ilgili icatlar yaptıklarını belirterek, "Ülkemizde olmayan yenilikleri, inovasyonları gerçekleştiriyoruz. Yaptıklarımızı Türkiye'de pek satamıyoruz. Daha çok yurt dışına talep üzerine yapıyoruz." dedi.

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Kenevirden x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı ürettiler!

Son günlerde Türkiye'de kenevir konusunun çok meşhur olduğunu dile getiren Gökçimen, şöyle devam etti: "Kenevir konusunu aslında 3 yıldır çalışıyoruz. Dünyada kompozit kenevirde çok çok ilerideyiz. Kenevirden x-Ray cihazlarında şu anda 'top' noktaya gidiyoruz. İkisini birleştirmemiz çok işe yaradı. Kenevir radyasyonu engelliyor. 'Havalimanlarındaki valiz kontrollerinde radyasyon riskini hem sıfıra indirelim hem de bu valizleri dezenfekte edelim' diye yola çıktık. Çok da başarılı oldu. Artık havalimanlarında insanların valizi güvenlik için x-Ray'den geçerken, aynı zamanda dezenfekte de edilecek. Bu ürün 'top' noktalara gelecek."

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Kenevirden x-Ray cihazı ve el dezenfektan cihazı ürettiler!

Kenevir kompozitlerden yaptıkları x-Ray cihazlarının 144 ülkeyle uyumlu patentini aldıklarını belirten Özler, cihazın saniyeler içinde valizi dezenfekte ederek güvenlik etiketi yapıştırdığını bildirdi. Muzaffer Gökçimen, kompozitlerin genelde "elle yatırma", "presleme" ve "elastiki presleme" denilen yöntemlerle yapıldığını, kenevirden yaptıkları kompozitleri hem sert hem de yumuşak yüzeyleri kullanarak karma metodla ürettiklerini anlattı.

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