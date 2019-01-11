Kenevir neden yasaklandı şu özelliklerine bakın Türkiye'yi zengin eder

TÜRKİYE'de kenevir üretimi 1940'lı yıllarda yasaklandı peki halk arasındaki ismiyle kendir gerçekte neden yasaklandı biliyor musunuz, şimdi okuyacaklarınızla nedenini öğreneceksiniz.

TÜRKİYE'de kenevir üretimi yıllardır yasak. Şimdi üretimin yeniden başlaması gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halk arasında 'kendir' olarak bilinen kenevir için yeşil yaktı. Kenevir 'uyuşturucu' özelliği sebebiyle yasaklanmış olsa da bu mucize bitkinin sıradışı faydaları ve özellikleri var. Kenevir elli bin sınayi ürününde kullanılabiliyor ve yağından 250 cins ilaç elde edilebiliyor. Sadece ilaç sanayisindeki yeri bile düşünüldüğünde kenevir üretiminin Türkiye'de neden baskılandığını anlamak zor değil. Peki Türkiye'de kenevir yasağı ne zaman ve nasıl başladı, şu anda durum ne? İşte kenevir hakkında hiç bilmediğiniz sıradışı tablo:

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KENEVİR NEDEN YASAKLANDI? : Dünyanın bir çok ülkesi gibi Türkiye'de de kenevir üretimi yıllarca yasaktı. Bu yasak da 1940'lı yıllarda ABD tarafından Türkiye'ye dayatıldı. Yasağın görünen yüzünde 'uyuşturucu' özelliği olsa da perde arkasında çok daha farklı oyunlar vardı. Kenevirin kullanım alanlarını ve ilaç sanayisindeki eşsiz yerini göz önüne aldığımızda mevzu anlaşılıyor. Twitter

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DÜNYADA KİM NE KADAR KENEVİR ÜRETİYOR? : En güncel verilere göre, Fransa 84 bin, Çin 15 bin 860'a yakın, Şili bin 475, Ukrayna 553, Türkiye ise sadece 1 ton kenevir üretti. Türkiye'nin kenevir üretimi genel olarak lif ve tohum amaçlı kenevir ekimini kapsıyor. Türkiye'de kenevir yasağı 2016 yılında çıkarılan bir yönetmelikle kısmen kaldırıldı. 19 ilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izin alınması koşuluyla, kenevir üretilebilmeye başlandı. Ancak bu üretim özellikle erkek kenevir konusunda çok düşük. 2017'de ülke genelindeki kenevir üretimi 70 dekar alanla sınırlı kaldı. Twitter

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