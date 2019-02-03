Kene ile mücadelede onlar görev yapıyor 5 bin kanatlı

Ocak ayını geride bıraktığımız bugünlerde havaların ısınması ile oraya çıkacak keneler için Tokat’ın Erbaa Belediyesi harekete geçti. Keneler için tim kuruldu.

Havaların ısınması ile ortaya çıkan keneler için belediyeler şimdiden harekete geçmeye başladı. Tokat’ta Erbaa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda faaliyetine başlayan Sülün ve Keklik Üretim İstasyonunda üretilen kanatlı yaban hayvanları kene ile mücadele kapsamında doğaya salındı. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının taşıyıcı olan kenelerle yaptıkları mücadelenin son raporlamalarla birlikte, elde edilen göstergelerde başarı oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Twitter

Facebook 1 8

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığını engellemek için bugüne dek 3 bin keklik, bin sülün ve bin bıldırcının doğaya salındığını ifade etti. Twitter

Facebook 2 8

Hayvanların doğaya salınması ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalık sayısında düşüş yaşandığını belirten Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Hem burada üretim yaptık, hem de ürettiğimiz keklik, sülün ve özellikle bıldırcını doğaya serbest bırakarak doğada yaşamı desteklemiş olduk. Bu yaparken de üretim kapasitemizi arttırmaya gayret ettik. Twitter

Facebook 3 8