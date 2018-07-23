Kene bir can daha aldı! 3 çocuk babası öldü...

ERZURUM'da kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Kars'ın Kağızman ilçesi Aşağı Dut köyünde yaşayan Osman Özbey 8 gün önce tarlada çalışırken kafasına yapışan keneyi kendi imkânlarıyla çıkardı.
Keneyi çıkardıktan bir süre sonra fenalaşan 3 çocuk babası Özbey, Kağızman Devlet Hastanesi'nden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Osman Özbey burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Özbey, Aşağı Dut köyünde toprağa verildi.
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