Kendrick Lamar Pulitzer ödülünü alarak tarihe geçti!

ABD’li rapçi Kendrick Lamar, 2018 Pulitzer Ödülleri Töreni’nde DAMN isimli stüdyo albümüyle müzik dalındaki ödülünü aldı. Lamar, prestijli ödülü klasik müzik ya da jazz sanatçısı olmayarak alarak tarihe geçen ilk müzisyen oldu.

ABD’li rapçi Kendrick Lamar, Colombia Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde düzenlenen 2018 Pulitzer Ödülleri Töreni’nde, DAMN isimli stüdyo albümüyle müzik dalındaki ödülünü aldı. 30 yaşındaki Lamar, prestijli ödülü klasik müzik ya da jazz sanatçısı olmayarak alan ilk müzisyen olarak tarihe geçti. Albümün "virtüözik bir şarkı koleksiyonu" olduğunu belirten Pulitzer Kurulu, modern Afro-Amerikan yaşamını yansıttığını ifade etti. Twitter

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Lamar, derin lirik içeriği, politik canlı performansları, hip-hop, caz, ruh, funk, şiir ve Afrika seslerinin karışımıyla oluşturduğu albümüyle övgü aldı. Ünlü rapçi, 2011 tarihli albümü "Section.80" ile müzik piyasında ortaya çıkışından beri, ticari başarısı ve insanların politik eleştirilerine duyduğu ilgi arasında bir denge kurarak, hızlı bir yükseliş yakaladı. Twitter

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Kendrick Lamar, “DAMN.” albümüyle 60. Grammy Ödül Töreni’nde de rap kategorisinde fırtınalar estirmiş, “En iyi Rap Şarkısı”, “En İyi Rap Performansı”, “En İyi Kısa Müzik Videosu” ve “En İyi Rap Albümü” olmak üzere 5 dalda Grammy ödülü kazanmıştı. Twitter

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