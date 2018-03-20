Kendisiyle birlikte olmak isteyen adamdan kaçmak için 6. kattan atladı

22 yaşındaki Ekaterina Stetsyuk, boğazına bıçak dayadığını iddia ettiği adamla seks yapmayı reddetti. İsmi açıklanmayan adamın genç kadına saldırdı. Stetsyuk, adamdan kaçmak isterken otelin altıncı katından atladı. Genç modelin boynu kırıldı.Modelin annesi İngiliz basınına konuştu. Saldıının 3 Mart'ta gerçekleştiğini söyleyen anne "Yabancı bir adam Ekaterina'ya saldırdı, boğazına bıçak dayadı. Kızım hayatını kurtarmak için altıncı kattan atlamak zorunda kaldı. Ciddi ayaraları var, yürüyemiyor" dedi. Anne kızının önceki gün kendisini aradığını ve kendisini hapse atılacağını söylediğini anlattı. Anne, saldırganın Dubai'de nüfuslu bir iş adamı olduğunu bu yüzden kızının gözaltına alınarak kendisini savunmak zorunda bıraktırıldığını iddia etti.Anne, "Katya'ya ne olduğu konusunda konuşmuyordum çünkü Rus konsolosluğunun yardım edeceğini umuyordum. Ancak şimdi kime ve neye güveneceğimi bilmiyorum" dedi.