Kendisini ölümden kurtaran kişiyi öyle bir şeyle suçladı ki pes dedirtti

İSTANBUL'da bir kadın intihar etmek için taksiden inip denize atladı, boğulmak üzereyken bir tekne görevlisi onu kurtardı. Sonrası herkesi şaşkına çevirdi.

Suriyeli genç bir kadın, Balat sahilde taksiden inerek denize atladı. Denizde çırpınan kadını gören tekne çalışanı, hemen denize atlayıp onu kurtardı. Tekne çalışanı, kadını sahile çıkarttıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Twitter

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KENDİSİNİ KURTURANI HIRSIZLIKLA SUÇLADI: Genç kadın, olay yerinde bulunan polislere kendisini kurtaran kişinin cep telefonunu çaldığını iddia etti. Genç kadın, kendisini sudan çıkaran kişiden şikayetçi olunca polis ekipleri, tekne çalışanının üzerinde ve teknede arama yaptı. Twitter

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TEKNE ARANDI : Tüm aramalara rağmen kadının cep telefonu bulunamadı. Suriyeli kadın, ambulans ile hastaneye kaldırılırken kendisini kurtaran tekne çalışanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Twitter

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