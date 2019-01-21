Kendisini ölümden kurtaran kişiyi öyle bir şeyle suçladı ki pes dedirtti

İSTANBUL'da bir kadın intihar etmek için taksiden inip denize atladı, boğulmak üzereyken bir tekne görevlisi onu kurtardı. Sonrası herkesi şaşkına çevirdi.

Kendisini ölümden kurtaran kişiyi öyle bir şeyle suçladı ki pes dedirtti

Suriyeli genç bir kadın, Balat sahilde taksiden inerek denize atladı. Denizde çırpınan kadını gören tekne çalışanı, hemen denize atlayıp onu kurtardı. Tekne çalışanı, kadını sahile çıkarttıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Kendisini ölümden kurtaran kişiyi öyle bir şeyle suçladı ki pes dedirtti

KENDİSİNİ KURTURANI HIRSIZLIKLA SUÇLADI: Genç kadın, olay yerinde bulunan polislere kendisini kurtaran kişinin cep telefonunu çaldığını iddia etti. Genç kadın, kendisini sudan çıkaran kişiden şikayetçi olunca polis ekipleri, tekne çalışanının üzerinde ve teknede arama yaptı.

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Kendisini ölümden kurtaran kişiyi öyle bir şeyle suçladı ki pes dedirtti

TEKNE ARANDI : Tüm aramalara rağmen kadının cep telefonu bulunamadı. Suriyeli kadın, ambulans ile hastaneye kaldırılırken kendisini kurtaran tekne çalışanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kendisini ölümden kurtaran kişiyi öyle bir şeyle suçladı ki pes dedirtti

HAYATINI KURTARAN ŞOKTA : Kadının canını kurtaran tekne çalışanı, “Denize atlarken görmüşler, biz de sudan aldık kenara çıkarttık. Şimdi de ‘telefonumu aldınız’ diyor. Polisi de ambulansı da ben çağırdım” diye konuştu.

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