Kendisini kemerle döven kocası hapse girince

Aysel B. olaydan sonra sıcağı sıcağına sinirlendiği için şikayetçi olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini ancak bebeğiyle çok zor günler geçirdiğini, mağdur olduğunu söyleyerek, "O gün kahvaltı yapıyorduk eşim 15 gün önce haksız yere işten çıkarıldığı için biraz psikolojisi bozulmuştu. Ben de üzerine gittim 'neden çalışmıyorsun, git iş bul' dedim. Çünkü evimiz kira ve çalışması gerekiyordu. 'Çalışmazsan ailene söyleyeceğim' dedim, bunu duyunca sinirlendi. Ben de karşılık verince 1 tane vurdu ve sonra gitti. Gittikten sonra kayınvalidemi aradım o da bana 'seni dövüyorsa polisi ara' dedi. Ben de polisi aradım, eşim tekrar gelip 'polisi neden arıyorsun' dedi. Kemerle koluma ve bacağıma vurdu sonra odadan çıktı ben de çocuğumu da alıp yatak odasına gittim kapıyı kilitledim. Tekrar geldi 'çık sakinleş konuşalım' dedi, ben de 'hayır konuşmak istemiyorum' dedim. Sonra kapıyı açtım 'polisler gelip seni götürecek' dedim o da evden gitti. Sonrasında polisler gelince eltimle birlikte karakola gittik" dedi.