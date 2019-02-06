Kendisini aldattığını düşündüğü karısını inşaat demiriyle dövdü

Adana'da bir koca kendisini aldattığını düşündüğü eşini 3 çocuğunun yanında 30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövüp şikayetçi olmasın diye de ölümle tehdit etti.

Kendisini aldattığını düşündüğü karısını inşaat demiriyle dövdü

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (35) 2006 yılında bir tekstil fabrikasında çalışan H.Ç. (35) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu oldu. Ancak S.Ç. evlendikten sonra çeşitli nedenlerden dolay her gün dayak yemeye başladı. Çocukları olduğu için ve tehdit edildiği için genç kadın kocasından sürekli dayak yemesine rağmen şikayetçi olmadı.

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Kendisini aldattığını düşündüğü karısını inşaat demiriyle dövdü

BABASIYLA KONUŞTUĞUNA İNANMADI: Geçtiğimiz Cumartesi akşamı ise H.Ç. işten geldikten sonra genç kadının telefonda konuştuğunu gördü. Genç kadın eşini görünce telefonu kapattı. H.Ç. kimle konuştuğunu sorunca S.Ç., babasıyla konuştuğunu söyledi. Ancak koca bu duruma inanmayarak eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada 3 çocuk ise evdeydi. Tartışma kısa sürede kocanın şiddetine döndü. Koca çocuklarını başka bir odaya götürdükten sonra inşaat demiriyle S.Ç.'yi dövmeye başladı.

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Kendisini aldattığını düşündüğü karısını inşaat demiriyle dövdü

KOCASINDAN KAÇIP KOMŞUSUNA SIĞINDI: S.Ç. kocasına yalvardı ama o hiç durmadan yaklaşık 30 dakika eşinin kol ve bacak kısımlarına demirle vurarak darp etti. H.Ç. eşinin saçlarından tutup yerlerde sürükledi. Kadın yaklaşık 30 dakika sonra kocasının elinden kurtulup sokağa kaçarak bir komşusuna sığındı. Kocası da peşinden gelip şikayetçi olması halinde öldüreceğini söyledi. Genç kadın komşularınca hastaneye götürülürken hastanede de ölüm korkusundan dolayı her yeri morluk içinde olmasına rağmen merdivenden düştüğünü söyledi.

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Kendisini aldattığını düşündüğü karısını inşaat demiriyle dövdü

SOL KOLU ÇATLADI: Genç kadının sol kolu yediği dayaktan dolayı çatlak olduğu gerekçesiyle alçıya alındı. Vücudunun her tarafı morluklar içindeki kızlarını gören ailesi ise hastane polisine başvurdu. Polis ekipleri şikayet üzerine kocayı aramaya başlarken, bir taraftan da uzaklaştırma kararı alındı.

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