Kendisini aldattığını düşündüğü karısını inşaat demiriyle dövdü

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. (35) 2006 yılında bir tekstil fabrikasında çalışan H.Ç. (35) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 3 çocuğu oldu. Ancak S.Ç. evlendikten sonra çeşitli nedenlerden dolay her gün dayak yemeye başladı. Çocukları olduğu için ve tehdit edildiği için genç kadın kocasından sürekli dayak yemesine rağmen şikayetçi olmadı.

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