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Kendisine laf atan kişiyi tabancayla kovaladı

Kendisine laf atan kişiyi tabancayla kovaladı

GİRESUN’da bir genç kız, kendisine laf attığı iddia edilen şahsı elinde tabancayla kovaladı. Genç kızın elindeki silahın ise kurusıkı olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 11:47 - Güncelleme: 11-07-2018 11:47

Olay, Giresun merkez Şeyh Keramettin Mahallesi Gazi Paşa Sokak’ta yaşandı. İddialara göre, kaldırımda yürürken kendisine laf atan kişiye genç kızın intikamı kötü oldu. Kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa bir anda tabanca çeken genç kız, bir süre adamı kovaladı.

ARKASINA BAKARAK KAÇIYOR
Genç kızın elindeki silahın ise kurusıkı olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde genç kız elinde silahla peşinden koşarken, adamın arkasına bakarak kaçtığı görülüyor.

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Kaynak : İHA

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