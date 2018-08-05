Kendisi 70 sevgilisi 22 yaşında! 48 yaş farklı aşıkla yakalandı

Yaş farkı çok olan aşkları biliyoruz ama bu kadarı biraz fazla. 70 yaşındaki ünlü yönetmen ile 22 yaşındaki sevgilisi çok fena yakalandı. İşte o anlar.
Orhan Oğuz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisiyle yemek yedi. Ünlü yönetmen, muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark edince apar topar mekandan ayrıldı.
Orhan Oğuz, mekandan ayrılıp bir üst sokakta bulunan evine gitti.70 yaşındaki yönetmen, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.
Yönetmen Orhan Oğuz, 20 yıl birliktelik yaşadığı Nülüfer Açıkalın’dan ayrıldıktan sonra kendisinden 48 yaş küçük güzel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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