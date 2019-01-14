Kendirden kanser ilacı üretmek istedi başına gelmeyen kalmadı

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesinde kendir üzerinde bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Abdullah Çoban, kendirden kanser ilacı ve çelikten 10 kat güçlü zırh üretmek isteyince başına gelmeyen kalmadı. Bilimsel çalışmaları için evinin bahçesinde yola yakın bir noktada saksılar içerisinde kendir yetiştiren bilim adamı, önce gözaltına alındı, ardından nezarete atıldı, hiç uyuşturucu ve alkol kullanmadığı tespit edilmesine rağmen, kullanmak üzere uyuşturucu yetiştirdiği için ceza aldı. Bitmedi halen ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor. Bilim adamı ayrıca aldığı cezalar yüzünden üniversitedeki görevinden de oldu.

Prof. Dr. Abdullah Çoban, tüm yaşadıklarına rağmen kendirin Türk tarımını kalkındıracak bir ürün olduğunu belirtip, “Hint keneviri ile 3 bin çeşit ürün elde edilebilir. Türk tarımını kalkındırabilecek önemli bir üründür. Diğer bitkilerden farklı olarak en önemli özelliklerinden biri havadan aldığı fosforu toprağa vermesidir. Taban gübresine ihtiyaç duyurmayan tek bitkidir. 2-3 yıl bir toprağa kendir bitkisi ekildiğinde bir daha o toprağa tavan gübresi vermeye gerek kalmaz. Kanser, alzheizmer, Parkinson ve özellikle epilepsi hastalıklarına ekstraları faydalı olur“ dedi.

Çoban, kendir ile kanser ilacı ve çelikten 10 kat daha güçlü çelik yelek üretmek için bilimsel çalışmalar yürüttüğünü belirtip, “1940 yılında Henry Ford hint kenevirinden, çelikten 10 misli daha sert olan araba kaportası yaparken ben bugün ÇDN ekiminden dolayı, böyle bir faydalı ürünün ülkemize tanıtılması, ülkemiz insanlarının bu üründen yararlanmasına verdiğimiz katkıdan dolayı yargılanıyoruz. Bundan yıllar önce ben, ÇDN’nin yani Hint Kenevirinin faydalarını gördüm. Evimin bahçesinde , yola 7 metre mesafede, 5 metre kare alan içerisinde saksılarda Hint Keneviri yetiştirmeye başladım. Jandama, Kaymakam severlerdi sayarlardı gelip burada otururduk. Neden yetiştirdiğimi de bilirlerdi. Benim yetiştirdiğim bu kendirlerden kanser ilacı yapmaya çalıştığımı, tekstil mühendisi olan oğlumun da kendirden kurşun geçirmek yelek üretimi üzerinde çalışmaları olduğunu anlatırdım” dedi.