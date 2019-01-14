Kendirden kanser ilacı üreten Türk profesör 10 kat güçlü zırh yapınca şok yaşadı

HİNT KENEVİRİNİN FAYDASINI GÖRDÜM: Çoban, kendir ile kanser ilacı ve çelikten 10 kat daha güçlü çelik yelek üretmek için bilimsel çalışmalar yürüttüğünü belirtip, “1940 yılında Henry Ford hint kenevirinden, çelikten 10 misli daha sert olan araba kaportası yaparken ben bugün ÇDN ekiminden dolayı, böyle bir faydalı ürünün ülkemize tanıtılması, ülkemiz insanlarının bu üründen yararlanmasına verdiğimiz katkıdan dolayı yargılanıyoruz. Bundan yıllar önce ben, ÇDN’nin yani Hint Kenevirinin faydalarını gördüm.