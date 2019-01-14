Kendirden kanser ilacı üreten Türk profesör 10 kat güçlü zırh yapınca şok yaşadı

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Abdullah Çoban, memleketi Sivas'ta kendirden kanser ilacı ve çelikten 10 kat güçlü zırh üretmek isteyince başına gelmeyen kalmadı. Bilimsel çalışmalarını evinin bahçesinde yürüten profesör, uyuşturucu yetiştirdiği için ceza aldı ve ardından nezarete atıldı. Uyuşturucu ve alkol kullanmadığı tespit edilen bilim adamı, emin olduğu yolda yürümeye devam edeceğini belirtti.
Ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına devam edilen bilim adamı, aldığı cezalar yüzünden üniversitedeki görevinden de kovuldu. Yaşadıkları karşısında ne yapacağını şaşıran Çoban, yine de kendirin Türk tarımını kalkındıracak bir ürün olduğunu belirtti. Çoban, “Hint keneviri ile 3 bin çeşit ürün elde edilebilir. Türk tarımını kalkındırabilecek önemli bir üründür." şeklinde konuştu.
HİNT KENEVİRİNİN FAYDASINI GÖRDÜM: Çoban, kendir ile kanser ilacı ve çelikten 10 kat daha güçlü çelik yelek üretmek için bilimsel çalışmalar yürüttüğünü belirtip, “1940 yılında Henry Ford hint kenevirinden, çelikten 10 misli daha sert olan araba kaportası yaparken ben bugün ÇDN ekiminden dolayı, böyle bir faydalı ürünün ülkemize tanıtılması, ülkemiz insanlarının bu üründen yararlanmasına verdiğimiz katkıdan dolayı yargılanıyoruz. Bundan yıllar önce ben, ÇDN’nin yani Hint Kenevirinin faydalarını gördüm.
JANDARMALARA ANLATIRDIM: Evimin bahçesinde , yola 7 metre mesafede, 5 metre kare alan içerisinde saksılarda Hint Keneviri yetiştirmeye başladım. Jandama, Kaymakam severlerdi sayarlardı gelip burada otururduk. Neden yetiştirdiğimi de bilirlerdi. Benim yetiştirdiğim bu kendirlerden kanser ilacı yapmaya çalıştığımı, tekstil mühendisi olan oğlumun da kendirden kurşun geçirmeyen yelek üretimi üzerinde çalışmaları olduğunu anlatırdım” dedi.
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