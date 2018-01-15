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Kendini yakan işçi isyan etti: AK Parti üyesiyim, ne provokatörü

Kendini yakan işçi isyan etti: AK Parti üyesiyim, ne provokatörü

TBMM önünde kendini ateşe veren işçi Sıtkı Aydın, hakkındaki "provokatör" iddiaları için ''7 senedir Çarşamba AK Parti üyesiyim, 15 Temmuz'da meydanlarda olan bendim. Benden provokatör çıkartamazsınız. Hakkını arayan bir garip işçiyim, işçi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 11:15 - Güncelleme: 15-01-2018 11:15

Geçtiğimiz günlerde TBMM önünde kendini yakan ve Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelen işçi Sıtkı Aydın, sosyal medya hesabı Twitter hesabından açıklama yaptı. AKP'li bir milletvekiliyle görüşmek istediğini aktaran Sıtkı Aydın, paylaşımında, “Benim ile ilgili çamur yorumu atan troll dediklerinize cevabımdır. Ben 7 senedir Çarşamba AK Parti üyesiyim 15 Temmuz’da meydanlarda olan bendim. Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız. Rabbim aynısını size de yaşatsın” ifadelerine yer verdi.

''HAKKIMDA PROVAKATÖR DİYENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM''

Ziyaretine gelenlere teşekkür eden Aydın, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Hakkımda çıkan bazı iddialar var onlara cevap vermek istiyorum ben hiçbir siyasi partinin dayatması ile bu eylemi gerçekleştirmedim. Hakkımda provokatör diyenlerin hepsini Allah'a havale ediyorum. Benim amacım Meclis'te üyesi olduğum AK Parti'nin bir vekili ile görüşmekti. Bu esnada görevliler tarafından darp edildikten sonra su şişesindeki benzini üzerime döktüm. Bu eylemin benim gibi geçim sıkıntısı yaşayanların umudu olduğunu öğrendikten sonra inanın vücudumda olan hiç bir yanık izi canımı yakmadı. Bana bu öğreten kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca CHP, İYİ Parti, HDP, gaziler, İşçi Partisi, Halkevleri ve çok insan ziyaretime geldi, çoğuyla görüşemedik gerçi ama doktorlar sağ olsun ilgi ve alakayı bize söyledi. Herkese teşekkür ediyorum. Son olarak durumum çok iyi, soran herkesten Allah razı olsun. Sadece uyumak istiyorum iyi geceler.''

''AK PARTİ ÜYESİYİM, BENDEN PROVAKATÖR ÇIKMAZ''
''Yoğun bakım servisinden dahiliye servisine çıktığımı duyururum.'' diyen Sıtkı Aydın, ''Yüzümde oluşan yanık 2. derece, kolumdaki ise 1. derece. Hepinize teşekkür ederim çok iyiyim. Benim ile ilgili çamur yorumu atan troll dediklerinize cevabımdır: Ben 7 senedir Çarşamba AK Parti üyesiyim, 15 Temmuzda meydanlarda olan bendim. Benden bir provokatör dahi çıkartamazsınız. Rabbim aynısını size de yaşatsın. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman yanındayım. Bugün gelen ziyaretçilerin benimle görüştürülmemesi ve kapımda polislerin bekletilmesi farklı bir konu, AA'ya yaptığım açıklama da şunları söyledim: 'Bana devlet tarafından verilen sözlerin diğer geçim sıkıntısı yaşayan insanlara da verilmesi gerekiyor. Burada mağdur olan sadece ben değilim. Benim gibi binlerce insan da aynı durumdadır.' AA'nın bazı konuşmalarımı yayınlamadığını da ifade etmek istiyorum. Lütfen kimse beni sadece kendisini düşünen birisi olarak tanımasın. Son olarak benim devletime karşı verecek bir zararım söz konusu değildir. Ben darbe girişimi başta olmak üzere her zaman devletimin yanında olacağım. Ben hakkını arayan bir garip işçiyim, işçi!" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Dogru söz 15 Ocak 2018 12:30 Son fotoğrafı gördünüz mü, yanında duran 5 kişi de tek tip Deniz Gezmiş parkası giymiş. Durum ortada provokasyon daha çok ise yarasın toplumda daha çok infial uyandırsın diye ak partiliyim diyor. Kanmayalım

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