Kendi ölümünü bildi Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti ise birebir!

Daha önce bir çok kahin duydunuz. Baba Vanga, Nostradamus... Liste uzar gider ancak bu adam onlardan çok daha farklı. Alman madenci Alois Irlmaier, kendi ölümü de dâhil birçok önemli olaya yönelik doğru kehanetleriyle tanınıyor. Alman adam birçok kişi için doğru tahminleri nedeniyle büyük bir deha olarak kabul ediliyor.

