Kendi ölümünü bildi Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti ise birebir!

Daha önce bir çok kahin duydunuz. Baba Vanga, Nostradamus... Liste uzar gider ancak bu adam onlardan çok daha farklı. Alman madenci Alois Irlmaier, kendi ölümünü bile bildi...

Kendi ölümünü bildi Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti ise birebir!

Daha önce bir çok kahin duydunuz. Baba Vanga, Nostradamus... Liste uzar gider ancak bu adam onlardan çok daha farklı. Alman madenci Alois Irlmaier, kendi ölümü de dâhil birçok önemli olaya yönelik doğru kehanetleriyle tanınıyor. Alman adam birçok kişi için doğru tahminleri nedeniyle büyük bir deha olarak kabul ediliyor.

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Kendi ölümünü bildi Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti ise birebir!

Ülkesinde büyücü ve şartlatan olmakla suçlanan ve 1959 yılında hayatını kaybeden Irlmaier'in Üçüncü Dünya Savaşı konusunda oldukça ilginç tahminleri bulunuyor.

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Kendi ölümünü bildi Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti ise birebir!

1894 yılında doğan Irlmaier sondaj kuyu kazıcısıydı ve çubuk ile maden arayıcısı olarak çalışıyordu. Kehanetleri nedeniyle bir dönem hâkim karşısına çıkan Alman adamın ölmeden önceki son sözleri ise 'Gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için, gidebileceğime (öleceğime) seviniyorum.' oldu.

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Kendi ölümünü bildi Üçüncü Dünya Savaşı kehaneti ise birebir!

Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili kehanetine gelince, savaşın Orta Doğu'da başlayacağını söylüyordu.

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