Kendall Jenner Mert Alaş'a poz verdi "Saklayacak hiçbir şeyim yok"

Süper model Kendall Jenner, Vogue ABD’nin nisan sayısı için Mert Alaş ve Marcus Piggott tarafından yapılan moda çekimlerine katılarak, dergiye özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Reality show yıldızı ve süper model Kendall Jenner, Vogue ABD’nin nisan sayısına konuk oldu.

Süper model Kendall Jenner, Vogue ABD’nin nisan sayısı için Mert Alaş ve Marcus Piggott tarafından yapılan moda çekimlerine katılarak, dergiye özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Reality show yıldızı ve süper model Kendall Jenner, Vogue ABD’nin nisan sayısına konuk oldu. Moda fotoğraflarının çekimi Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott tarafından yapılırken, egzotik kıyafetlerle görülen 22 yaşındaki Jenner derginin kapağında bir papağanla yer aldı. Twitter

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“SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK”: Jenner, röportajında basketbolcu erkek arkadaşı Blake Griffin, kız kardeşi Kylie Jenner’ın yeni doğan bebeği ve lezbiyen olduğu iddalarına ilişkin konuştu. NBA takımlarından Los Angles Clippers’ta forma giyen 28 yaşındaki Griffin hakkında, “ Gerçekten çok iyi biri. Bana çok nazik davranan birisiyle birlikteyim” ifadelerini kullanan ABD’li model, hakkında lezbiyen olduğuna dair çıkan söylentilere ise şu şekilde cevap verdi: Twitter

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“Sanıyorum ki, ilişkilerimi gizli yaşamayı tercih ettiğimden hakkımda böyle düşünülüyor. İnsanlar beni diğer kız kardeşlerim (Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian) gibi bir erkekle sürekli görmediğinden... Twitter

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