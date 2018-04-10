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Kenan'dan açıklama geldi parayı geri ödedi mi?

Kenan'dan açıklama geldi parayı geri ödedi mi?

Kenan Doğulu uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın düğün parasını geri ödedi mi ödemedi mi? Kenan Doğulu'nun menajeri açıkladı!

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 13:27 - Güncelleme: 10-04-2018 13:27

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti.  Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, Kenan Doğulu'nun 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini yazmıştı. Ancak Habertürk'ten Eslin Övet dünkü yazısında Kenan Doğulu'nun parayı geri iade etmemiş olabileceğini söyledi.



''PARAYI İADE ETTİK, BELGELERİ VAR''
Duymayan Kalmasın adlı magazin programının sunucusu Cengiz Semercioğlu'na konuşan Kenan Doğulu'nun menajeri Fikret Özonur ''Parayı iade ettik, belgeleri var'' dedi.

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KİMDİR ?
Kenan Doğulu
KENAN DOĞULU KİMDİR?

Gaziantep'li Müzisyen Yurdaer Doğulu'nun oğludur. 31 Mayıs 1970 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi.Beş yaşında iken konservatuarın piyano bölümüne birincilikle girdi. Altı sene piyano bölümünde eğitim aldı

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