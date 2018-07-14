Kenan Sofuoğlu'ndan olay itiraf: Eşim kararımdan memnun değil ama...

AK Parti Sakarya Milletvekili milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, “Eşim milletvekilliği kararımdan memnun değil. Ama Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı o da biliyor ve beni anlıyor.” derken ''Yine Lamborghini’mle geleceğim. Milletvekili maaşımı almayacağım.'' diye konuştu.

Asfaltları ağlatan adam’ Kenan Sofuoğlu artık çiçeği burnunda milletvekili. Takım elbiseye alışmaya çalışıyor. Kendisine slogan bulmuş: ‘Gençlerin, sporcuların vekil abisi.’ Ve ekliyor: “Eşim milletvekilliği kararımdan memnun değil. Ama Cumhurbaşkanımıza olan aşkımı o da biliyor ve beni anlıyor.” Sofuoğlu, Meclis’e Lamborghini aracıyla gelmesiyle ilgili de ''Kimseden çekincem yok. Yarın öbür gün yine Lamborghini’mle geleceğim. Spor otomobilimle mesaj verdim'' dedi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy konuştu. İşte Kenan Sofuoğlu'nun anlattıkları....

Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

''CUMHURBAŞKANIMIZDAN TELEFON GELDİ'':

- Sizi ‘asfaltları ağlatan adam’ diye tanıdık. Nereden çıktı milletvekilliği fikri?

Aklımda olan bir şey değildi. Sözleşmelerim devam ediyor. Ama yarışları bıraktım, sadece markanın reklam yüzü olarak devam ediyorum. Aday listelerinin açıklanacağı gün Cumhurbaşkanımızdan telefon geldi, “Razılığın varsa seni listelerimize koymak istiyoruz” dedi. “Efendim nasıl isterseniz, sizin için kabul ederim bu teklifi” dedim. Ona olan sevgim, saygım çok büyük. O kadar kibar bir lider ki, “Kenan seni koyuyorum” demedi. “Razılığın var mı?” diye sordu. Birkaç saat içinde resmi başvurum yapıldı ve 3. sıradan aday oldum. Hamdolsun milletvekili seçildik. AK Parti olarak Sakarya’da büyük başarı sağladık. Önümüzde zorlu bir yol var. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

''DESTEK OLMAK İÇİN YAPIYORUM'':

- Cumhurbaşkanı neden sizin milletvekili olmanızı istedi?

Kendi takdiridir. Yıllar boyu her zaman yanında olduk. Ama karşılığında beklentimiz yoktu. Bu görevi sırf Cumhurbaşkanıma destek olmak için yapıyorum. Yoksa, güzel bir kariyeri geride bırakmış bir sporcu olarak, hayalim vaktimi öncelikle ailemle ve yetiştirdiğim sporcularla geçirmekti. Stressiz bir hayat yaşayacağım derken, böyle zorlu bir göreve geldim. Oysa tatil planlarımı bile yapmıştım. Hepsini elimizin tersiyle ittik. Zorlandığımı saklamıyorum. Artık, nasıl faydalı olabilirim, neler yapabilirim düşünceleri içerisindeyim. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11