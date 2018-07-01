Kenan Sofuoğlu Hollandalı eşiyle nasıl tanıştı? Kaç motorsikleti kaç arabası var?

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu artık bir AK Parti Milletvekili... Lüks arabaları ve motorlarıyla hep gündemde? Peki Sofuoğlu'nun kaç motorsikleti kaç otomobili var? Meclis'e de lüks otomobili ve motosikletleriyle gidecek mi? Eşiyle nerede ve nasıl tanıştıralar?..

KENAN Sofuoğlu... Motosikletiyle pistlerin tozunu atıp dünya şampiyonlukları yaşadıktan sonra şimdi o artık bir milletvekili... AK Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu'nun kaç motosikleti var? Kaç otomobili var?.. Meclis'e otomobiliyle mi yoksa motorsikletiyle mi gidecek? Hollandalı eşi Julia Sofuoğlu, Kenan'ın emeklilik hayatına hazırlanırken milletvekili seçilmesine ne diyor?.. Hollandalı eşi Julia ile nasıl tanıştılar? Eşi ile planları neydi şimdi ne yapacaklar? İşte Kenan Sofuoğlu'nun Sabah'a verdiği röportajdan çarpıcı bölümler?.. Twitter

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- Pistteki hızınız TBMM'ye yansıyacak mı?

- Benim çizgim diğer milletvekillerinden farklı olacak. Dedim ya kendimi siyasetçi olarak görmedim, görmek gibi bir niyetim de yok. Bir görev verilmiş bana, görev için çalışacağım ama kendi hayatımdan da taviz vermeyeceğim. Twitter

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- Nasıl?

- Arabamla, motosikletimle, giyim tarzımla... İnsanlar beni böyle sevdi. Nereden geldiğimi unutmadım. İstanbul'un lüks yerlerine yerleşmedim, sosyete arkadaşlarım yok. İnsanlar konuşmayı çok seviyor. İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar gibi yarıştığım ülke insanlarının ileri geri konuşmasına alışkınım da Türklerin hakkımda konuşmasına alışkın değilim. Twitter

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