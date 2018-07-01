Kenan Sofuoğlu Hollandalı eşiyle nasıl tanıştı? Kaç motorsikleti kaç arabası var?

KENAN Sofuoğlu... Motosikletiyle pistlerin tozunu atıp dünya şampiyonlukları yaşadıktan sonra şimdi o artık bir milletvekili... AK Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu'nun kaç motosikleti var? Kaç otomobili var?.. Meclis'e otomobiliyle mi yoksa motorsikletiyle mi gidecek? Hollandalı eşi Julia Sofuoğlu, Kenan'ın emeklilik hayatına hazırlanırken milletvekili seçilmesine ne diyor?.. Hollandalı eşi Julia ile nasıl tanıştılar? Eşi ile planları neydi şimdi ne yapacaklar? İşte Kenan Sofuoğlu'nun Sabah'a verdiği röportajdan çarpıcı bölümler?..
- Pistteki hızınız TBMM'ye yansıyacak mı?
- Benim çizgim diğer milletvekillerinden farklı olacak. Dedim ya kendimi siyasetçi olarak görmedim, görmek gibi bir niyetim de yok. Bir görev verilmiş bana, görev için çalışacağım ama kendi hayatımdan da taviz vermeyeceğim.
- Nasıl?
- Arabamla, motosikletimle, giyim tarzımla... İnsanlar beni böyle sevdi. Nereden geldiğimi unutmadım. İstanbul'un lüks yerlerine yerleşmedim, sosyete arkadaşlarım yok. İnsanlar konuşmayı çok seviyor. İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar gibi yarıştığım ülke insanlarının ileri geri konuşmasına alışkınım da Türklerin hakkımda konuşmasına alışkın değilim.
"Lamborghini'ye binip niye partiye gitti?" dendi. Alnımın teriyle kazandığım parayla aldığım arabama bindim gittim. Kimse hesap soramaz. Lamborghini'ye binmekle burnu yükseklerde adam olmuyorsunuz. Milletin derdinden anlamaz deniyor. Bu işler bindiğiniz arabayla olmuyor. Çok şükür hayatta hesap veremeyeceğim bir şey yapmadım. Çizgimi değiştirmek gibi bir niyetim yok. Normal hayatımda nasılsam yine öyle yaşayacağım. Ben siyasete, siyasetçi olmak için girmedim. Görevin hakkını vermek için çalışacağım.
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