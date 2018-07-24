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Kenan Sofuoğlu, Almanya'nın çirkin yüzünü anlattı Mesut'a destek verdi

Kenan Sofuoğlu, Almanya'nın çirkin yüzünü anlattı Mesut'a destek verdi

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e destek verdi. Sofuoğlu, ayrıca yıllar önce Almanya'nın kendisini sınır dışı ettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 09:38 - Güncelleme: 24-07-2018 10:24

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklamasının yıldız isme bir destek de AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan geldi.

Dünyanın sayılı futbolcularından Mesut Özil'in "ırkçılık ve ayrımcılık" tutumuyla karşılaşmasının kabul edilemez olduğuna işaret eden Kenan Sofuoğlu, Mesut Özil'in yanında olduklarını söyledi.

"ALMAN HÜKÜMETİ BENİ SINIR DIŞI ETTİ"
Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de motosiklet sporunun yeterince bilinmediği için 2000'li yıllarda Almanya adına yarışmalara katıldığını anımsatarak, "4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Bir anda her şey değişti. Kurulu düzenim olduğu için Almanya'da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Mesut Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZİL ASLA YALNIZ DEĞİL"
Mesut Özil'in yalnız olmadığını vurgulayan Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu: "Mesut Özil bu kararıyla, ırkçılığa ve ayrımcılığa güzel cevap vermiştir. Irkçılık insanlığın en büyük düşmanlarındandır. Toplumların bu tür kabul edilemez davranış ve düşüncelerden kurtulması gerekir. Günümüzde teknoloji ile birlikte küçülen dünyada birbirine o denli yakınlaşan insanlar ırkçılık söylemlerinden kaçınmalıdır. Ne zamanki ırkçılığı spor sahalarından yok edersek, eminim tüm dünyada barış ve kardeşlik, spor ruhuna uygun şekilde kendisini gösterecektir. Özil asla yalnız değildir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • misafir 24 Temmuz 2018 11:19 mesut özile yapılan ırcı saldırı tayip erdonla resim cektirdigi için değil mesut umreye gidince bu ırcı saldırılar başladı ama tayip erdoğanla resim çektirmesi din düşmanı ırkçı almanlar için bir koz oldu ve bunu iyi kullandılar.her defasında isan hakları fikir özgürlügü din ve hürriyet özgürlügünden dem vuran avrupa.vitrinde göründügü gibi değil.

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