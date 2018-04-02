Kenan Işık'ın son durumu ne? Herkes onu merak ediyor

Kenan Işık 4 yıl önce saunadan çıkarken ayağı kaymış ve kafasını çarpmıştı. Bu vahim kaza sonrası ameliyat olan Işık'ın son durumu hayranlarının merak ettiği konulardan birisi. Peki Kenan Işık şuan nasıl durumu iyi mi? Ekranların sevilen sanatçısı Kenan Işık'ın son durumu.

Kenan Işık'ın son durumu ne? Herkes onu merak ediyor

Hepinizin bilidği üzere Kenan Işık, 2014 yılı mart ayında talihsiz bir kaza geçirmişti. Işık gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağı kaymış ve yere düşerek başını çarpmıştı. Bu vahim ve talihsiz kazanın ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Işık geçirdiği 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Daha sonra ise Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da devam edilmeye başlanmıştı. Şu an evinde bakılan Kenan Işık yürüyemiyor, konuşamıyor.

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Kenan Işık'ın son durumu ne? Herkes onu merak ediyor

KENAN IŞIK KİMDİR?: Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya geldi. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğuydu. İlkokulda müsamerelerden başlayarak tiyatroya yöneldi ve piyeslerde başrol aldı. Ortaokuldayken Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Ankara'da liseyi okurken Meydan Sahnesi'ne girdi. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

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Kenan Işık'ın son durumu ne? Herkes onu merak ediyor

Kenan Işık 1972'de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Onlarca oyun yazdı, sahneye koydu. Oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30'un üzerinde ödül aldı. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

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Kenan Işık'ın son durumu ne? Herkes onu merak ediyor

Dadı dizisi, Hanımın Çiftliği, Sızı, Süper Baba, Sıcak Saatler, Yeşil Işık gibi filmlerde rol alan Kenan Işık, 'Kim Beş Yüz Bin İster?' yarışma programıyla daha da tanınan bir isim oldu. Evli olan Kenan Işık, 2 çocuk babası.

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