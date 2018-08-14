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Kenan Işık son durumu nasıl şimdi de şiir albümü krizi çıktı

Kenan Işık son durumu nasıl şimdi de şiir albümü krizi çıktı

Kenan Işık'ın son durumu nasıl, sağlık durumu nasıl soruları bugün ortaya çıkan bir haberin ardından tekrar akıllara geldi. 4 yıl önce spor yaparken ayağı kayan ve başını yere vuran ünlü isim Kenan Işık o günden beri yaşam savaşı veriyor. Peki Kenan Işık şimdi nasıl, nerede ve şiir albümü krizi nasıl patladı. İşte Kenan Işık hakkında son haber

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:42 - Güncelleme: 14-08-2018 10:42

Kenan Işık son durumu nasıl, Kenan Işık öldü mü soruları hergün onlarca insan tarafından merak ediliyor. 4 yıldır bitkisel hayatta olan ünlü isim Kenan Işık'ın adı şimdi de şiir albümü krizi ile gündeme geldi. Peki spor yaparken ayağı kayan ve 4 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık2ın son durumu nasıl, şimdi nerede ve kiminle kalıyor?

Ünlülerin albüm haklarının satışı ertelendi. İflas eden Kiss Müzik'e ait birbirinden ünlü sanatçıların albümlerinin yapımcılık ve eser işletme belgelerinin açık artırma usulü satışını bugün yapacak olan iflas masası, prodüktör Cüneyt Ortan'ın verdiği dilekçe üzerine satışı durdurdu. İflas masası 750 TL ve 10 bin TL arasında değişen bedellerle satışa çıkartılan eserleri seslendiren sanatçıların hak kaybına uğramaması ve ileride doğacak zararların önüne geçilmesi için satışı ileri bir tarihe erteledi.

KENAN IŞIK'IN ALBÜMÜ DE BULUNUYOR: Satışa çıkartılan albümler arasında ünlü yorumcu Edip Akbayram'ın 'Selam Olsun', Zerrin Özer'in Z-REMİX ve Bir Zerrin Özer Arşivi, Fatih Kısaparmak'ın 'Bu Dağ Ne Rüzgarlar Gördü', 2013'te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen'in 'Kandil', Ayşegül Aldinç'in 'Nefes', geçirdiği kaza nedeniyle 4 yıldır tedavisi devam eden Kenan Işık'ın Kenan Işık şiir albümü bulunuyor.

KENAN IŞIK SAĞLIK DURUMU NASIL: Bu gelişme sonrası Kenan Işık'ın sağlık durumu bir kez daha gündem oldu. 4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şu an evden devam ediyor. Evde tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

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KİMDİR ?
Kenan Işık
KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu. Ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokulda müsamerelerden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu.   Şiirler okudu, piy

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