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Kenan Işık son durumu nasıl sağlığı 4 yıldan beri...

Kenan Işık son durumu nasıl sağlığı 4 yıldan beri...

Kenan Işık son sağlık durumu nasıl, Kenan Işık'a ne olmuştu soruları tekrar merak konusu oldu. Başarılı isim Kenan Işık 2014 yılı Mart ayında spor yaparken kafasını yere vurmuş ve beyin kanaması geçirmişti. 4 yıldan beri bitkisel hayatta olan ve sağlık durumu her geçen gün kötüye giden Kenan Işık'ın son durumu nasıl, Kenan Işık şimdi nerede ve yapıyor sorularının yanıtı haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 10:35 - Güncelleme: 03-04-2018 10:35

Kenan Işık son durumu nasıl, Kenan Işık sağlık durumu şu an nasıl iyileşti mi soruları merak konusu oldu. Sevilen sunucu, oyuncu Kenan Işık bundan 2014 yılında spor yaparken yere düşmüş ve başını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. O günden beri komda olan Kenan Işık Türkiye'de ve Almanya'da uzun süre tedavi gördü. Hala bitkisel hayatta olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu nasıl?

NE OLMUŞTU: 4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonun da saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren komada kalan usta sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.  Çarpmanın ardından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Işık 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Daha sonra Kenan Işık'ın tedavisine Almanya'da devam edilmeye başlanmıştı.

EŞİ BERİL IŞIK BAKIYOR: Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şuan evden devam ediyor. Kenan Işık'a evde karısı Beril Işık bakıyor,  tedavisi devam eden Kenan Işık, yürüyemiyor ve konuşamıyor.

KENAN IŞIK KİMDİR: Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık'ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı. Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Kenan Işık, onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Kenan Işık, reyting rekorları kıran Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ardından eve çıkan Kenan Işık'ın tedavisi 4 yıldır evinde devam etmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 10:47 iyi bir ses tonu,iyi bir sunuculuğu,edebi ve kültürlü yanı vardı...Ama onun geri dönüşü çok zor,hatta imkansız ne yazık ki...

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