Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a sürpriz parti! Dikkat çeken isim

Kenan İmirzalıoğlu 31 yaşına basan eşi Sinem Kobal için sürpriz bir parti organize etti. Partiye Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, yakın dostları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan katıldı. Renkli partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Güzel oyuncu Sinem Kobal 31 yaşına bastı. Sinem Kobal'ın derin dekoltesi ile dikkat çektiği geceye kardeşi Kerem Kobal, yakın dostları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan da katıldı. Renkli partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
İŞTE O RENKLİ KARELER
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER