Kenan İmirzalıoğlu kılıç kullanarak 5 kilo verdi!

Kenan İmirzalıoğlu, Kanal D’de başlayacak Mehmed-Bir Cihan Fatihi dizisindeki 'Fatih' rolü için 8 aydır haftanın 5 günü, 2’şer saat at binme ve kılıç kullanma dersleri aldı. Kenan İmirzalıoğlu, at binip kılıç kullanarak 5 kilo verdi.

Heybetli görünmek için de haftanın 6 günü ağırlık çalışıyor, protein ağırlıklı besleniyor. Fatih Sultan Mehmed’in hayatını anlatan yerli-yabancı kaynakları okuyan, tarih profesörlerinden ders alan Kenan İmirzalıoğlu, setteki arkadaşlarını ve senaryo ekibini de bilgilendiriyor.