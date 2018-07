Kenan Ece kimdir kaç yaşında aslen nereli bilinmeyen biyografisi

Kenan Ece kimdir kaç yaşında ve Kenan Ece'nin yer aldığı projeler hangisidir araştırmaları arttı. Avlu, Çakallarla Dans ve Sağ Salim gibi projelerde yer alan Kenan Ece, Galatasaray'ın eski futbolcusu Turgan Ece'nin de yeğenidir. İşte, Kenan Ece kimdir ve kaç yaşında sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

KENAN ECE KİMDİR: Kenan Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde Duabi'de dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı.Üniversitede birçok oyunda rol aldı.

Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City” ‘de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey” ‘de çalıştı.Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu.

Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.

YER ALDIĞI PROJELER

2018 - Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015 - Güllerin Savaşı (TV Dizisi)

2015 - Aşk Olsun (Sinema Filmi)

2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

2012 - Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede(Sinema Filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

2012 - Krem (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)

CANAN ERGÜDER KİMDİR: Canan Ergüder15 Temmuz 1977, İstanbul Türk oyuncu.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimine Franklin and MarshallCollege'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca London Academy of Music and Dramatic Arts Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve DAvid Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir AnkaraPolisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış, fakat yeni bir projede yer almak için (Atlılar) diziden ayrılmıştır. Ancak proje iptal olmuştur.

2015 yılına kadar Türk Gönül TV*nin Haftasonu Haberleri sunucusu Doğa Rutkay'ın tayini çıkınca Canan Ergüder sunmaya başlamıştır. Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.