Kenan Ece kimdir aslen nereli Avlu dizisi Murat Ünal tam dibe vuracakken...

Kenan Ece kimdir aslen nereli kaç yaşında sorularının yanıtı haberimize. Star Tv'de başlayan yeni dizi Avlu'da Murat Ünal karakterine hayat veren oyuncu tam not aldı. Avlu dizisi gardiyan Murat Ünal terbisiyesi ve ahlakı ile her zaman dikkat çeken bir isimdir. Alkol batağına saplanmışken hayatının aşkı Nihal onu çıkarır ve Murat'ın hayatında bambaşka bir dönem başlar. Murat'ın tek korkusu ise terkedilmektir. Bu yüzden Nihal için yapamayacağı şey yoktur.

KENAN ECE KİMDİR: Kenan Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de doğmuştur. Tam adı Cahit Kenan Ece'dir. Bir ablası vardır. Babası Murat Ece'dir.Galatasaray Spor Klubü'nün eski yöneticilerinden Turgan Ece'nin torunudur. Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis'in yeğenidir, yani büyük halasıdır. Babası Murat Ece kariyerinin altı senesini Dubai/UAE ve Abidjan/Ivory Coast'da geçirdiği sırada Kenan Ece de Dubai'de doğmuştur.

İstanbul Sankt GeorgAvusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2004yılında Amerika'da New York'ta Davidson College'de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede okurken birçok oyunda rol aldı. New York'tayken özgeçmişini İrlanda'da yatırım yapan bir Türk şirketine gönderip İrlanda'ya giderek iki yıl boyunca finans analistliği yaptı. Mezun olduktan sonra dört yıl İrlanda'nın baş şehri Dublin'de yaşadı. İki sene finansman üzerine bir enerji şirketinde çalıştı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İki yıl oyunculuk dersi aldıktan sonra bir gösteri yaptı ve oyunu izleyen bir ajans onunla tanışmak ve çalışmak istedi. Daha sonra Dublin'de ajansa ulaşarak, bir dizide rol almasını istediler. On beş yıldan beri yayınlanan "Fair City" adı bir dizide on üç bölüm rol aldı. Enerji şirketindeki işini bıraktı.

MURAT ÜNAL – Kenan Ece: Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.

AVLU KONUSU NEDİR: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İDDİALI İSİM: Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla‘nın Ula ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sin mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Yüksel Aksu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler verdi.

1997 yılında başrollerinde Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey‘in oynadığı “İnce İnce Yasemince” adlı televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

1999 – 2001 yılları arasında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu, Nihat Durak, Emine Karagüllü ekibinin yaptığı “Yılan Hikayesi” adlı dizide Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Süleyman Turan, Emre Kınay, Nail Kırmızıgül, Hakan Bilgin, Ferhat Yılmaz, Bülent Şakrak, Görkem Yeltan, Bülent Polat gibi oyuncular oynadı.

2005 yılında yapımcılığını yaptığı, senaryosunu yazığı “Dondurmam Gaymak” filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde sadece profesyonel oyuncu olarak Turan Özdemir oynarken oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşturuldu. Bu film ile de birçok ödül aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Entelköy Efeköy’e Karşı” filminde başrollerde Şahin Irmak oynadı.

2015 yılında başrolünde Cem Yılmaz‘ın oynadığı “İftarlık Gazoz” filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.