Kenan Doğulu'nun şaşkın halleri: Vahdet Beren'i unuttuk!

Önceki akşam Asmalımescit'te ailesi ve dostları ile yemek yiyen Kenan Doğulu çıkışta ilginç anlar yaşadı. 44 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin sorularını cevaplamadan koşar adım aracına yöneldi.

Aracına bindikten 20 saniye sonra kapıyı açıp yardımcısına seslendi: “Vahdet! Beren nerede? Beren’i unuttuk!

"DÜĞÜN ARABAMIZDI": Arkadan gelen Beren Saat ise, muhabirlerin “Klasik otomobil almışsınız doğru mu?” sorusuna, “1972 model Oldsmobile Deltaotomobil bizim düğün arabamızdı, yeni değil” yanıtını verdi. Beren Saat’in gecikmeli olarak araca binmesinden sonra çift evlerinin yolunu tuttu.