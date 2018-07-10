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Kenan Doğulu “Vay Be” ile geri dönüyor

Kenan Doğulu “Vay Be” ile geri dönüyor

Kenan Doğulu'nun yeni albümü “Vay Be”, 20 Temmuz Cuma günü dijital platformlarda yerini alacak.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 15:05 - Güncelleme: 10-07-2018 15:05

Prodüktörlüğü Doğulu Productions tarafından yapılan albümde, sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait beş şarkının yanı sıra, Doğulu'nun Bora Uzer ve Ozan Turgut'la yazdığı "Issız Ada" ve Tuğrul Eylül Cerrahoğlu ile bestelediği "Vay Be" şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Pop, elektronik, etnik ve house tarzlarını birleştiren Doğulu, “Vay Be” albümünde Ozan Doğulu, Bora Uzer, Tuğrul Eylül Cerrahoğlu, Tamer Pınarbaşı, Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz, Orhan Topçuoğlu, Şenova Ülker, Orhan Deniz, Erkan Adlin, Cenk Erdoğan, Caner Güneysu, Onur Nar, Gökay Semercioğlu ve Murat Çekem’le çalıştı. Albümün vokal koçluğunu Cihan Okan yaptı.

Albümün fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Candaş Arın tarafından çekilirken, styling Merve Kırşan tarafından yapıldı.

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Kaynak : DHA

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