Kenan Doğulu şoke etti 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu şoke etti 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Onlar magazin dünyasının en gözde ve en huzurlu çiftlerinden biri. Beren Saat, evlendikten sonra birçok şeyden elini eteğini çekti. Kenan Doğulu'da aynı şekilde sadece işi ile anılmaya başladı. Sadece işine odaklanan Kenan Doğulu modaya uydu ve Youtube kanalı açtı.

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Kenan Doğulu şoke etti 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Şarkıcı Kenan Doğulu, kendine ait YouTube kanalında yeni yıla özel bir video paylaştı. Kenan Doğulu'dan yeni yılı evde geçirecek olanlara tavsiyelerde bulundu. Ama içlerinden öyle bir tanesi var ki, sosyal medyada olay oldu. Peki neydi Kenan Doğulu'nun o tavsiyesi.

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Kenan Doğulu şoke etti 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

YouTube kanalında yeni yıla özel video yayınlayan 43 yaşındaki popçu, "Yılbaşını evde geçireceklere kıyafet önerisinde bulunur musun?" sorusuna, "Hiç giymedikleri değişik şeyler gisinler. Mesela 'hayatta etek giymem' diyen bir adam etek giysin. Kostüm şart bence" cevabını verdi.

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Kenan Doğulu şoke etti 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Başarılı şarkıcı, "Yılbaşını evde geçireceklere kıyafet önerisinde bulunur musun?" sorusu üzerine ise "Etek giymesinler. Spor ayakkabı şart, muhakkak dans edilecek. Rahat kıyafetler her zaman makbuldür. Çok şık olmak gerekmiyor" şeklinde konuştu.

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