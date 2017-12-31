Kenan Doğulu şoke etti 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Onlar magazin dünyasının en gözde ve en huzurlu çiftlerinden biri. Beren Saat, evlendikten sonra birçok şeyden elini eteğini çekti. Kenan Doğulu'da aynı şekilde sadece işi ile anılmaya başladı. Sadece işine odaklanan Kenan Doğulu modaya uydu ve Youtube kanalı açtı. Twitter

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Şarkıcı Kenan Doğulu, kendine ait YouTube kanalında yeni yıla özel bir video paylaştı. Kenan Doğulu'dan yeni yılı evde geçirecek olanlara tavsiyelerde bulundu. Ama içlerinden öyle bir tanesi var ki, sosyal medyada olay oldu. Peki neydi Kenan Doğulu'nun o tavsiyesi.

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YouTube kanalında yeni yıla özel video yayınlayan 43 yaşındaki popçu, "Yılbaşını evde geçireceklere kıyafet önerisinde bulunur musun?" sorusuna, "Hiç giymedikleri değişik şeyler gisinler. Mesela 'hayatta etek giymem' diyen bir adam etek giysin. Kostüm şart bence" cevabını verdi. Twitter

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