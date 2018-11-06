Kenan Doğulu pantolonunun fermuarını açık unuttu!

Yılmaz Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapan Kenan Doğulu asıl sürprizi kendine yaptı. Kenan Doğulu, önceki gün YouTube üzerinden yayınlanan bir programa katıldı. Yanına eşi Beren Saat'i de alan ünlü sanatçı, BKM Mutfak’taki çekimin ardından, Yılmaz Erdoğan’a da bir sürpriz yaşattı.