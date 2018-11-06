Kenan Doğulu pantolonunun fermuarını açık unuttu!

Yılmaz Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapan Kenan Doğulu asıl sürprizi kendine yaptı. Kenan Doğulu, önceki gün YouTube üzerinden yayınlanan bir programa katıldı. Yanına eşi Beren Saat'i de alan ünlü sanatçı, BKM Mutfak’taki çekimin ardından, Yılmaz Erdoğan’a da bir sürpriz yaşattı.
Sahneye pasta getirten Doğulu, ardından o gün 51 yaşına basan Erdoğan’ı davet etti. Sürpriz organizasyona Doğulu’nun eşi Beren Saat, Yılmaz Erdoğan’ın eşi Belçim Bilgin, kızı Berfin, oğlu Rodin ile yakın dostları Murat Boz, Seda Bakan ve Okan Çabalar da katıldı.
Haklarında sürekli ayrılık haberleri çıkan ünlü çift, sarmaş dolaş mekandan çıktı. Eşi Beren Saat’in yanından bir anda bile ayrılmayan Kenan Doğulu’nun pantolonunun fermuarının açık olması ise dikkatlerden kaçmadı.
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