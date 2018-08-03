Kenan Doğulu konserinde Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Kenan Doğulu, İstikbal Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Türkiye’de ilk kez bir konserde kinetik ışık ve lazer şovu uygulanan konserde, Doğulu eski ve yeni şarkılarını beş bin kişilik coşkulu bir dinleyici korosu eşliğinde seslendirdi.

Kenan Doğulu konserinde Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Kenan Kenan Doğulu WWF Türkiye iş birliğiyle seslendirdiği, konserin başlangıcı ve ikinci yarısında gösterilen filmlerle dengesi bozulan doğaya ve tek kullanımlık plastiklerin dünyamıza verdiği zarara da dikkat çekti. Konserin son şarkısı Issız Ada’yı seslendirirken WWF Türkiye’nin maskotu panda sahneye çıkarak sanatçıya desteği için teşekkür etti.

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Kenan Doğulu konserinde Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konserde ünlü akını yaşandı. Konserde 30’u aşkın şarkı seslendiren Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında İrem Sak, Beyza Şekerci – Engin Hepileri, Nilgün Belgün, Duygu – Uğurhan Akdeniz, Buse Varol, Tuvana Türkay gibi isimler yer aldı.

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Kenan Doğulu konserinde Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve kısa sürede müzik listelerinde zirveye ulaşan Vay Be albümündeki şarkılarını Harbiye’de ilk kez canlı olarak seslendirdi. Doğulu, albümdeki Issız Ada, Boş Sayfa, Vay Be, Yosun, Boğazımdan Geçmiyor, Dansa Kaldır, Yapma şarkılarıyla Harbiye’nin büyülü atmosferinde herkesi dans ettirdi. Doğulu hayranları gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederek bir an olsun yerine oturmadı.

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Kenan Doğulu konserinde Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Her konserinde konuklarına sürprizler yaşatan Doğulu, sahnesinde yine bir ilke imza attı. Kenan Doğulu’nun muhteşem performansına eşlik eden, Türkiye’de ilk kez bir konserde uygulanan, show direktörlüğü Uğurhan Akdeniz tarafından yapılan kinetik ışık ve lazer şovu; renk efektleri ve ışık oyunlarıyla adeta görsel bir şölene dönüştü.

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