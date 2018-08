Kenan Doğulu konserinde Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve kısa sürede müzik listelerinde zirveye ulaşan Vay Be albümündeki şarkılarını Harbiye’de ilk kez canlı olarak seslendirdi. Doğulu, albümdeki Issız Ada, Boş Sayfa, Vay Be, Yosun, Boğazımdan Geçmiyor, Dansa Kaldır, Yapma şarkılarıyla Harbiye’nin büyülü atmosferinde herkesi dans ettirdi. Doğulu hayranları gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederek bir an olsun yerine oturmadı.