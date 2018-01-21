Kemeneçe sesi duyunca yerinde duramayan köpek

Kemençe sesini duyunca arka ayaklarının üzerine kalkarak adeta horon oynayan köpek sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyada yer alan videoda bir evin kapısındaki kulübesine bağlı olarak duran köpek kemençe sesini duymaya başladığında arka ayaklarının üzerine kalkarak horon tepmeye başlıyor. Kemençe ritmine göre tempo tutturarak tıpkı bir Karadenizli gibi horon oynayan köpeğe sahibi ise "alaşağu, dik oyna" sözleriyle eşlik ediyor.

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