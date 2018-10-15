Kemancı Ali kim Bir Deli Rüzgar oyuncu kadrosu kim kimdir?

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimdir, dizinin konusu ne soruları araştırılıyor. Fox TV'nin iddialı yeni sezon dizilerinden biri olan Bir Deli Rüzgar daha ilk bölümden seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir dönemim parlayan yıldızının şimdilerde tuvalet temizlemesine kadar giden çöküşün etkili bir dille anlatıldığı Bir Deli Rüzgar dizisinin başrollerinden olan ve Kemancı Ali'ye hayat veren Ferit Kaya'nın oyunculuğu ile dikkatleri çekiyor. Peki Ferit Kaya kimdir, kaç yaşındadır.

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİ KONUSU: Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

Ferit Kaya- Kemancı Ali: Tophaneli bıçkın Kemancı Ali… “Delifişek” de derler… Çünkü “Mercimeği hep yan yuvarlar, olmayacak duaya da ekseriyetle âmin der” Kemancı Ali…

Melike henüz gazinoya adımını attığı anda, bu “deli cadıya” âşık oldu Ali… Melike’nin patlama yapmasını, şöhret basamaklarını tırmanmasını sağlayan en güzel besteleri hep o yaptı. Her şeye rağmen dinmeyen neşesi ve delikanlı yüreğiyle Melike’yi düştüğü umutsuz çukurlardan hep Ali kurtardı… Ama…

Ferit Kaya Kimdir: 1984 Diyarbakır doğumlu Ferit Kaya, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur, 2006 yılından bu yana birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Mavi Gözlü Dev sinema filmindeki “Balaban” rolündeki performansıyla ile 19. Ankara Film Festivali’ nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ve 14. Çasod Ödülleri’ nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Zeynep’in Sekiz Günü, Ali’ nin Sekiz Günü, Güneşin Oğlu, Beş Şehir, Gecenin Kanatları, Bu Son Olsun, Niyazi Gül Dörtnala, Dar Elbise, Ölümlü Dünya sinema filmlerinden bazılarıdır. Yersiz Yurtsuz, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Menekşe ile Halil, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Familya, Adı Efsane, Dayan Yüreğim gibi dizilerde rol alan oyuncunun son dizi projesi Aşk ve Mavi’ dir. Bir Deli Rüzgar dizisinde Kemancı Ali karakterini canlandırmaktadır.

Ferit Kaya'nın Oynadığı Diziler

Aşk ve Mavi / 2017-2018

Sahipli / 2017

Dayan Yüreğim / 2017

Adı Efsane / 2017

Familya / 2016

Muhteşem Yüzyıl Kösem / 2015

Emanet / 2014

Kayıp / 2013

Kötü Yol / 2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki / 2010-2011-2012

Kül ve Ateş / 2009

Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009

Karamel / 2008

Yersiz Yurtsuz / 2007

Menekşe ile Halil / 2007

Kavak Yelleri / 2008-2009

Ferit Kaya'nın Oynadığı Filmler

Ölümlü Dünya / 2018

Dar Elbise / 2016

Öyle Ya Da Böyle / 2015

Niyazi Gül Dörtnala / 2015

Annemin Şarkısı / 2014

Bu Son Olsun / 2012

Gecenin Kanatları / 2009

Beş Şehir / 2009

Merdiven Altı / 2008

Güneşin Oğlu / 2008

Ali’nin Sekiz Günü / 2008

Zeynep’in Sekiz Günü / 2007

Mavi Gözlü Dev / 2007

Pazar – Bir Ticaret Masalı / 2007

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK: Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır.

Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.