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Kemancı Ali kim Bir Deli Rüzgar oyuncu kadrosu kim kimdir?

Kemancı Ali kim Bir Deli Rüzgar oyuncu kadrosu kim kimdir?

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimler, kim hangi rolde soruları dizinin hayranlarının gündeminde. Zirvedeki eski bir yıldızın şimdilerdeki çöküşünü anlatan dizi büyük beğeni topladı. Peki dizinin Kemancı Ali'si Ferit Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte Bir Deli Rüzgar dizisi hakkındaki güncel haberler...

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 12:10 - Güncelleme: 15-10-2018 12:15

Bir Deli Rüzgar dizisi oyuncuları kimdir, dizinin konusu ne soruları araştırılıyor. Fox TV'nin iddialı yeni sezon dizilerinden biri olan Bir Deli Rüzgar daha ilk bölümden seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir dönemim parlayan yıldızının şimdilerde tuvalet temizlemesine kadar giden çöküşün etkili bir dille anlatıldığı  Bir Deli Rüzgar dizisinin başrollerinden olan ve Kemancı Ali'ye hayat veren Ferit Kaya'nın oyunculuğu ile dikkatleri çekiyor. Peki Ferit Kaya kimdir, kaç yaşındadır. 

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİ KONUSU: Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

Ferit Kaya- Kemancı Ali: Tophaneli bıçkın Kemancı Ali… “Delifişek” de derler… Çünkü “Mercimeği hep yan yuvarlar, olmayacak duaya da ekseriyetle âmin der” Kemancı Ali…

Melike henüz gazinoya adımını attığı anda, bu “deli cadıya” âşık oldu Ali… Melike’nin patlama yapmasını, şöhret basamaklarını tırmanmasını sağlayan en güzel besteleri hep o yaptı. Her şeye rağmen dinmeyen neşesi ve delikanlı yüreğiyle Melike’yi düştüğü umutsuz çukurlardan hep Ali kurtardı… Ama…  

Ferit Kaya Kimdir: 1984 Diyarbakır doğumlu Ferit Kaya, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur, 2006 yılından bu yana birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Mavi Gözlü Dev sinema filmindeki “Balaban” rolündeki performansıyla ile 19. Ankara Film Festivali’ nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ve 14. Çasod Ödülleri’ nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü almıştır.

Zeynep’in Sekiz Günü, Ali’ nin Sekiz Günü, Güneşin Oğlu, Beş Şehir, Gecenin Kanatları, Bu Son Olsun, Niyazi Gül Dörtnala, Dar Elbise, Ölümlü Dünya sinema filmlerinden bazılarıdır. Yersiz Yurtsuz, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Menekşe ile Halil, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Familya, Adı Efsane, Dayan Yüreğim gibi dizilerde rol alan oyuncunun son dizi projesi Aşk ve Mavi’ dir. Bir Deli Rüzgar dizisinde Kemancı Ali karakterini canlandırmaktadır.

 Ferit Kaya'nın Oynadığı Diziler
Aşk ve Mavi / 2017-2018 
Sahipli / 2017 
Dayan Yüreğim / 2017 
Adı Efsane / 2017 
Familya / 2016 
Muhteşem Yüzyıl Kösem / 2015
Emanet / 2014 
Kayıp / 2013 
Kötü Yol / 2012 
Öyle Bir Geçer Zaman ki / 2010-2011-2012 
Kül ve Ateş / 2009 
Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009 
Karamel / 2008 
Yersiz Yurtsuz / 2007
Menekşe ile Halil / 2007 
Kavak Yelleri / 2008-2009

 Ferit Kaya'nın Oynadığı Filmler
Ölümlü Dünya / 2018
Dar Elbise / 2016 
Öyle Ya Da Böyle / 2015 
Niyazi Gül Dörtnala / 2015 
Annemin Şarkısı / 2014 
Bu Son Olsun / 2012 
Gecenin Kanatları / 2009
Beş Şehir / 2009 
Merdiven Altı / 2008 
Güneşin Oğlu / 2008 
Ali’nin Sekiz Günü / 2008 
Zeynep’in Sekiz Günü / 2007 
Mavi Gözlü Dev / 2007
Pazar – Bir Ticaret Masalı / 2007

 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK: Uğur’un Gökçe’yi elinden almasına sinirlenen Ayhan, yeni planını devreye sokar. Bu plan, Uğur ve Tunahan’ı aynı safta yer alacakları bir arbedeye sokacak, aradaki buzların az da olsa erimesine sebebiyet verecektir. Melike Uğur’a tüm gerçekleri anlatmanın bir yolunu bulur. Uğur’un duydukları karşısında gireceği yol onu bambaşka bir sır ile karşılaştıracaktır.

Geçmişte ise Sevim Soylu ile ilgili sır perdesinin aralanması ve tüm gözlerin Melike’ ye dönmesi ile birlikte Reşat ikinci kez Melike’nin peşine düşmüştür. Ancak bu görev Melike ve Reşat arasındaki kıvılcımı tetiklerken Reşat ile Ahmet’i karşı karşıya getirecektir.

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