Kemal Uçar kimdir İrem Şahin o benim abim dedi ama...

Kemal Uçar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İrem Şahin ile sevgililer mi sorusunu dünkü fotoğrafların ardından akıllara takıldı. Ünlü şarkıcı Selami Şahin'in kızı İrem Şahin dün gece oyuncu Kemal Uçar ile aynı arabada yakalanmış ve aşk mı yaşıyorlar sorusunu akıllara getirmişti. Her ne kadar İrem Şahin 'o benim abim' dese de heyecanlı halleri akılları karıştırdı.

GECE 2'DE BULUŞTULAR: İrem Şahin ve Kemal Uçar, gece saat 02.00’de Etiler’deki bir mekanda buluştu. İkili, mekandan 04.00 gibi Şahin’in kullandığı araçla ayrıldı. Zincirlikuyu’da polis çevirmesine takılan Şahin ve Uçar, muhabirlerin kendilerini görüntülemesiyle şoke oldu.

"ABİMİN ARKADAŞI: Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Şahin, Uçar’la ilgili soruya “O benim abim” yanıtını verdi. Şahin, muhabirlerin “Sizi Etiler’deki çorbacıda gördük” demesi üzerine de “Abim değil. Abimin arkadaşı olduğu için abim dedim size” diye açıklama yaptı.

"SEN METROBÜSLE GİT: İrem Şahin ve Kemal Uçar, polis kontrolü sonrası tartışmaya başladı. Zincirlikuyu metrobüs durağında durup telefon görüşmesi yapan Şahin, Uçar’ın tavırlarına sinirlendi. Onu metrobüs durağında indirmek isteyen Şahin, o sırada yine muhabirleri fark edince gaza basıp uzaklaştı.

KEMAL UÇAR KİMDİR: 9 Mart 1985 yılında doğan Adanalı genç oyuncu Kemal Uçar, her geçen gün parlayan yıldızı ile dikkat çekiyor. İlkokul ve liseyi Adana’da okuyan oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ise üniversite yıllarında başlayan Kemal Uçar amatör tiyatroyla ilgilendi. Daha sonra yurt içinde çeşitli turnelere katıldı. Bu turnelerde kendini iyice belli ettikten sonra önce dizilerde sonra da büyük bütçeli yapımlarda yer almaya başladı.

KARİYERİ: Kariyerinde Ezel dizisinde, Ezel karakterinin kardeşi olarak oynadığı rolde kendini sevdirmeyi başaran Kemal Uçar, daha sonra “Sen de Gitme” adlı dizide oynadı. TRT’de yayınlanan Yamak Ahmet dizinde ve yine aynı kanalda yayınlanan “Yedi Güzel Adam” dizinde Nuri Pakdil’i canlandırmasıyla gönüllere taht kurmayı başardı. Bunun yanında senaryo da yazan Kemal Uçar, “Tut Sözünü” adlı filmin senaryosunu yazdı ve kendisi de bu filmde oynadı.