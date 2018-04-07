Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı! İnzibat her yerde onu arıyormuş

Türker İnanoğlu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmış yapımcılığını yaptığı birçok filmle gişe rekorları kırmış, Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve daha birçok nadide şahsiyeti sanat dünyamıza kazandırmış değerli bir sinema yapımcısı. Geçtimiz günlerde Cüneyt Arkın'dan Bülent Ersoy'a birçok tanınmış isim hakkında hiç bilmediğimiz sırlarını paylaşan İnanoğlu Sözcü'den Nil Soysal'a verdiği röportajda şimdi de çok yakın ahbabı olan tüm Türkiye'nin çok sevdiği konuşmadan güldüren adamı değerli sanatçı Kemal Sunal'ı anlattı. İşte İnanoğlu'nun Kemal Sunal'la olan hikayesini anlattığı o keyif verici röportaj...
POLİS VE ASKERİ İNZİBAT KEMALİ ARAMAYA ÇIKARDI: Kemal Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli komedyenlerinden biridir. Benim çok iyi ahbabımdı. Kemal o sırada çok popüler, bir filmden çıkıyor, öbür filme giriyordu. Bundan dolayı askere gitme fırsatı bulamadı. Asker kaçağıydı. Polis ve askeri inzibat Kemal'i aramaya çıkardı, o da bazen gelir Kanlıca'daki evimde kalırdı..
Ailece de iyi görüşürdük. Karısını ve çocuklarını çok severim. Çok iyi bir adamdı. Son zamanlarında biz Kemal'le cenazelerde karşılaşırdık. Ben de hiçbir yakınımın cenazesini ihmal etmem, o da etmezdi.
Ama en sonunda biz Müjdat Gezen'le birlikte Kemal'i götürüp birliğine teslim ettik. Müjdat da benim çok yakın arkadaşımdır. Kazandığı paranın büyük kısmını sanatçı yetiştirmek için gençlere ve eğitime harcayan biridir.
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