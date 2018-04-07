Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı! İnzibat her yerde onu arıyormuş

Son günlerde çok çarpıcı açıklamalar yapan Türker İnanoğlu Yeşilçam'ın en komik adamı büyük üstad Kemal Sunal'ın askere gidişiyle ilgili bir anısını paylaştı. İnanoğlu, "Kemal asker kaçağıydı. Polis ve askeri inzibat Kemal'i aramaya çıkardı" dedi.

Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı! İnzibat her yerde onu arıyormuş

Türker İnanoğlu Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırmış yapımcılığını yaptığı birçok filmle gişe rekorları kırmış, Türkan Şoray, Bülent Ersoy ve daha birçok nadide şahsiyeti sanat dünyamıza kazandırmış değerli bir sinema yapımcısı. Geçtimiz günlerde Cüneyt Arkın'dan Bülent Ersoy'a birçok tanınmış isim hakkında hiç bilmediğimiz sırlarını paylaşan İnanoğlu Sözcü'den Nil Soysal'a verdiği röportajda şimdi de çok yakın ahbabı olan tüm Türkiye'nin çok sevdiği konuşmadan güldüren adamı değerli sanatçı Kemal Sunal'ı anlattı. İşte İnanoğlu'nun Kemal Sunal'la olan hikayesini anlattığı o keyif verici röportaj...

111
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı! İnzibat her yerde onu arıyormuş

POLİS VE ASKERİ İNZİBAT KEMALİ ARAMAYA ÇIKARDI: Kemal Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli komedyenlerinden biridir. Benim çok iyi ahbabımdı. Kemal o sırada çok popüler, bir filmden çıkıyor, öbür filme giriyordu. Bundan dolayı askere gitme fırsatı bulamadı. Asker kaçağıydı. Polis ve askeri inzibat Kemal'i aramaya çıkardı, o da bazen gelir Kanlıca'daki evimde kalırdı..

211
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı! İnzibat her yerde onu arıyormuş

Ailece de iyi görüşürdük. Karısını ve çocuklarını çok severim. Çok iyi bir adamdı. Son zamanlarında biz Kemal'le cenazelerde karşılaşırdık. Ben de hiçbir yakınımın cenazesini ihmal etmem, o da etmezdi.

311
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı! İnzibat her yerde onu arıyormuş

Ama en sonunda biz Müjdat Gezen'le birlikte Kemal'i götürüp birliğine teslim ettik. Müjdat da benim çok yakın arkadaşımdır. Kazandığı paranın büyük kısmını sanatçı yetiştirmek için gençlere ve eğitime harcayan biridir.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro