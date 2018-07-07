Kemal Sunal eşinden rahatsızlığını gizledi mi? Gül Sunal'dan olay yanıt

Tam 18 yıl olmuş dile kolay...Kemal Bey’siz nasıl geçiyor günleriniz?



-Bir yanım hep eksik, bir yandan da hiç gitmemiş gibi. Bizi o kadar korumuş kollamış ki, o gidince sanki bir savaşa girdim. Belki onun ellerini hep omuzumda hissetmem o kadar derin bir acı yaşamamı engelledi. Kemal’i kaybettikten sonra hayatım hep mücadeleyle geçti. Ali, Ezo, ben... Üçümüze de ağır geldi.