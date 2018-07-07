Kemal Sunal eşinden rahatsızlığını gizledi mi? Gül Sunal'dan olay yanıt

Türk sinema tarihinin tartışmasız en komik adamıdır Kemal Sunal. Konuşmadan güldürebilen bir adamdır kendisi. Üzerinde yıllar geçmesine rağmen her filmini her izlediğimizde hep ilk tadı alırız. Aynı sahneleri defalarca izlememize rağmen hep aynı coşkuyla güleriz. Kemal Sunal'ın ölümünün üzerinden tam 18 yıl geçti dile kolay.
Büyük Ustanın eşi Gül Sunal Posta'ya bir röportaj verdi. Gül Sunal, geçtiğimiz günlerde basında yer alan “Kemal Sunal eşinden bile kalp rahatsızlığını gizlemiş” haberlerine kızgın. Diyor ki: Bunları kimler, ne hakla uyduruyor? Ben bilmeden mi Almanya’ya gidiyordu? Böyle bir şey mümkün mü? İşte Gül Sunal'ın röportajından satırbaşları
Tam 18 yıl olmuş dile kolay...Kemal Bey’siz nasıl geçiyor günleriniz?
-Bir yanım hep eksik, bir yandan da hiç gitmemiş gibi. Bizi o kadar korumuş kollamış ki, o gidince sanki bir savaşa girdim. Belki onun ellerini hep omuzumda hissetmem o kadar derin bir acı yaşamamı engelledi. Kemal’i kaybettikten sonra hayatım hep mücadeleyle geçti. Ali, Ezo, ben... Üçümüze de ağır geldi.
Türkiye onu her geçen gün daha da özlüyor sanki...
-Kemal’i seven çok, onlar hayranı olarak özlüyor belki ama bizim babamız yok. Öldü demeye insanın dili varmıyor. Sadece güldürmedi, düşündürdü, insanların yanında oldu ve hep bir mesaj verdi.
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